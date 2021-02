Dịch COVID-19: Hải Dương kiểm soát chặt các trường hợp ra vào tỉnh

Để thực thi nghiêm lệnh cách ly xã hội, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh lập thêm 17 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 16/2. Trước đó, từ khi dịch bùng phát tỉnh Hải Dương đã triển khai tổng số 321 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với tổng số 1120 cán bộ chiến sỹ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có 10 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh đã đi vào hoạt động, cụ thể: tại TP Chí Linh là 03 chốt; huyện Cẩm Giàng 4 chốt; thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, huyện Bình Giang mỗi địa phương 01 chốt. Từ 0h ngày 16/2, khi áp dụng cách ly xã hội toàn tỉnh, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu triển khai thành lập thêm 17 chốt cấp tỉnh tại các điểm đầu vào địa phận tỉnh Hải Dương, tại các điểm giao cắt trên quốc lộ 5 và tại các điểm giao cắt trên quốc lộ 18 với tổng số 102 cán bộ chiến sỹ Công an được tăng cường từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, trong đó có cả cán bộ nữ. Mỗi chốt sẽ bố trí 6 cán bộ Công an chia làm 3 ca, cùng với các lực lượng quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện… đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch 24/24h. Như vậy từ 0h ngày 16/2, có tổng số 27 chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương để kiểm soát tối ưu 100% người và phương tiện qua lại. Ngoài ra toàn tỉnh lập thêm 43 chốt cấp huyện và 94 chốt cấp xã cùng trên 300 chốt đã thành lập trước đây tại các địa bàn trọng điểm như TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng, lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ tại các chốt với gần 1000 cán bộ, chiến sỹ. Sáng 16/2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã đi thực tế kiểm tra, chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ở địa bàn giáp danh giữa Hải Dương và các địa phương lân cận. Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng đông viên cán bộ, chiến sỹ, công an, quân sự, y tế tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại chốt khắc phục khó khăn, tiếp tục nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh theo theo đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ… Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đại tá Lê Ngọc Châu yêu cầu các chốt thực hiện nghiêm việc kiểm soát người và phương tiện đi qua chốt đúng luật, chỉ cho qua chốt người và phương tiện chở hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất, xe lực lượng chống dịch, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp, công ty có kiểm soát y tế. Các lực lượng sẵn sàng cho việc ứng trực thời gian dài khi dịch bệnh diễn biến còn phức tạp... Lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát tại các chốt. Chỉ người đủ điều kiện mới được ra vào. Các phương tiện qua chốt đều được kiểm tra chặt chẽ. Kiểm tra y tế đầy đủ. Xe chở các mặt hàng thiết yếu được qua chốt. Xe chở hàng hóa kinh doanh cũng được qua chốt và kiểm tra nhiệt độ đầy đủ. Xe đủ điều kiện qua chốt được kiểm tra y tế. Lực lượng trực chốt sẽ hỏi người tham gia giao thông mục đích đi lại, nếu không cần thiết sẽ phải quay đầu. Trường hợp đủ điều kiện mới được qua chốt. Thực tế không ít xe đã phải quay đầu. Do không có lý do chính đáng. Lực lượng kiểm soát rất nghiêm túc, không để lọt trường hợp không có lý do chính đáng qua chốt. Một xe ô tô buộc phải quay đầu. Ngoài các chốt kiểm soát, các đường lối ra QL5 cũng được rào kín. Người dân sẽ không thể đi qua các con phố này. >>> Mời độc giả xem video một ô tô phải quay đầu khi đi vào chốt chỉ dành cho người từ trong đi ra QL5.

