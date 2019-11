Thiếu quan sát, người phụ nữ điều khiến ô tô bị tàu cán tử vong

Chiều 15/11, ông Phan Đức Điển - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều cùng ngày (15/11), chị Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1989, trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô 4 chỗ hiệu Kia K3 mang BKS 37A - 197.66, băng qua điểm giao cắt giữa đường dân sinh với đường sắt thuộc địa bàn phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), do thiếu quan sát đã bị tàu hỏa chở khách chạy hướng Nam - Bắc lao tới đâm trúng. Cú va chạm khiến chiếc xe ô tô văng ra mép đường sắt, lật úp khiến chị Thủy tử vong tại chỗ. Khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. Tại hiện trường tại nạn cho thấy, chiếc xe ô tô bị lật úp ra vệ đường, phần đầu xe bị biến dạng. Nhiều người hiếu kỳ tập trung xung quan hiện trường tai nạn. Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn va chạm giữa xe ô tô và tàu hỏa khiến một người phụ nữ tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Video: 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia (Nguồn: VTC)

