Thi thể trong vali ở KDC Him Lam: Nghi phạm người nước ngoài, xử thế nào?

(Kiến Thức) - Vụ giết người, phân xác xảy ra tại Khu dân cư Him Lam, cả nghi phạm Jeong In Cheol và nạn nhân đều là người Hàn Quốc. Thẩm quyền điều tra trong vụ án này thế nào?

Chiều 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) – kẻ bị tình nghi liên quan vụ giết người, giấu thi thể trong vali ở KDC Him Lam (TPHCM). Jeong In Cheol bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.



Cảnh sát cho biết, nơi ở của Jeong In Cheol tại chung cư 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng (khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM). Nơi làm việc của Jeong In Cheol tại địa chỉ số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM.

Hiện trường vụ án.

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm được di lý về trụ sở công an để lấy lời khai phục vụ việc điều tra. Do tính chất vụ án mạng có nhiều tình tiết nên phía công an vẫn chưa cung cấp động cơ gây án của nghi phạm.

Trước đó, khoảng 17h30’ ngày 27/11, chủ căn biệt thự 3 tầng trên đường số 3, khu dân cư Him Lam đến kiểm tra nhà và phát hiện một phần thi thể bị cắt rời trong một chiếc vali màu hồng nên đã báo với cơ quan công an. Căn biệt thự từng cho một số người Hàn Quốc thuê ở và đã trả nhà trước thời điểm phát hiện vụ việc 3 ngày. Ngoài chiếc vali chứa thi thể nạn nhân, xung quanh khu vực này còn một số vật dụng như cưa sắt, kiềm cộng lực dính máu.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân bị sát hại và phần xác được giấu vào vali. Đồng thời xác định Jeong In Cheol là người liên quan đến vụ án nên đã ra thông báo truy tìm nghi phạm này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm việc với lãnh sự quán Hàn Quốc về vụ việc này. Do cả nghi phạm và nạn nhân đều là người Hàn Quốc, dư luận đặt câu hỏi, thẩm quyền giải quyết vụ án này thế nào?

Nghi phạm vụ xác chết trong vali. Ảnh: CAND

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, vụ án kinh hoàng trên có dấu hiệu tội giết người và tội xâm phạm thi thể. Vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, hoàn toàn có thể giải quyết theo thủ tục tố tụng hình sự ở Việt Nam.

Luật sư Cường dẫn điều 3, Bộ luật tố tụng hình sự quy định, Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực đối với mọi hoạt động tố tụng hình sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoạt động tố tụng hình sự đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc tập quán quốc tế thì được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định, Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự gồm tương trợ tư pháp về hình sự; dẫn độ; tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế khác được quy định tại Bộ luật này, pháp luật về tương trợ tư pháp và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại, theo quy định của Bộ luật này, pháp luật về tương trợ tư pháp và quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trường hợp Việt Nam chưa ký kết hoặc chưa gia nhập điều ước quốc tế có liên quan thì việc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Do đó, luật sư Cường cho rằng, t rường hợp có căn cứ xác định có hành vi giết người xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam mà người thực hiện hành vi là người nước ngoài, cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra. Trường hợp nạn nhân là người nước ngoài và đối tượng gây án cũng là nơi ở nước ngoài, giữa Việt Nam và nước đó đã có hiệp định tương trợ tư pháp, có thể căn cứ vào hiệp định tương trợ tư pháp để xác định thẩm quyền giải quyết.

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với đại Hàn Dân Quốc được ký với nhau từ năm 2003. Bởi vậy, căn cứ vào văn bản này, phía Hàn Quốc có thể yêu cầu Việt Nam dẫn độ, chuyển giao bị can về Hàn Quốc để xử lý. Trường hợp Hàn Quốc không yêu cầu thì sẽ xét xử, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Luật sư Cường cho rằng, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ của sự việc, làm rõ hành vi và hậu quả xảy ra để quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng đã gây án. Rất có thể trong trường hợp này sẽ xử lý hình sự về tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình và tội xâm phạm thi thể theo Điều 319 Bộ luật hình sự với hình phạt có thể tới 7 năm tù. Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng đã sát hại nạn nhân nhằm mục đích để chiếm đoạt tài sản còn bị xử lý thêm về tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 bộ luật hình sự năm 2015. Những vụ án giết người, cắt xác phi tang không phải là những vụ án mới. Trước đây một số vụ người nước ngoài giết người rồi cách xác phi tang đã từng xảy ra, ở Hà Nội có vụ Nguyễn Đức Nghĩa khiến rúng động dư luận. Tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất tàn bạo, phạm tội đến cùng của đối tượng gây án, gây hoang mang bức xúc trong dư luận. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ thận trọng xem xét đánh giá vụ việc, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ làm căn cứ để khởi tố và thực hiện hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Với hành vi tàn nhẫn như trên, theo quy định pháp luật Việt Nam, đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Thực tiễn cho thấy với những đối tượng giết người và thực hiện thêm các tội phạm như cướp tài sản, hiếp dâm hoặc xâm phạm thi thể thì thường sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt nhanh đối tượng giết người vì mâu thuẫn tình ái