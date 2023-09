Thi thể nữ giới bị đốt trong vườn hoa lộ tội ác rùng rợn

Đầu giờ chiều 7/3/2020, một số người dân đi bộ tới lối nhỏ trong vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) bị một phen kinh hãi khi nhận ra một thi thể người bị đốt cháy phân nửa, biến dạng, nằm lẩn khuất trong bụi cây rậm rạp. Kèm với đó là mùi xăng dầu. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các Phòng, Ban nghiệp vụ Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hà Đông khẩn trương tiếp cận hiện trường. (Nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 25-30, cao khoảng 1,48m, tóc ngắn, mặc quần dài cạp chun màu đen, thể trạng trung bình, trong tình trạng cháy than, hóa nửa thân người. Cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ danh tính nạn nhân là chị N.T.H (SN 1989, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội). Chị H. có hoàn cảnh khá éo le, khi sinh ra đã không biết mặt bố. Chị sống với mẹ là bà Nguyễn Thị L. (SN 1955). Và đã xây dựng gia đình cùng một người đàn ông cách nhà không xa.. Cuộc sống gia đình của nạn nhân thời gian đầu trôi đi trong êm đềm. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi tình cảm vợ chồng chị H. bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những vết rạn nứt. Đỉnh điểm 2 người đã quyết định ly thân. Sau đó, chị H. mang theo 2 con nhỏ về ở cùng mẹ đẻ. Bà L. thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nên kinh tế trong nhà đều do một tay chị H. phải xoay sở, lo liệu. Vốn là người phụ nữ giàu nghị lực, chị H. làm đủ mọi nghề để kiếm sống từ buôn bán tới làm phục vụ tại các quán ăn, công việc nào cũng không nề hà. Do chị H. là người làm ăn, buôn bán, tiếp xúc xã hội nhiều, nên có nhiều mối quan hệ. Trong số các đối tượng tình nghi, nổi cộm lên là Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội). Ngày 11/3, Trịnh bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trịnh đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Trịnh khai, từ năm 2014, gã quen nạn nhân trong quá trình làm ăn. Sau một thời gian, Trịnh vay của chị H. tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là 170 triệu đồng. Đến năm 2018, Trịnh trả số tiền trên và tiếp tục vay của nạn nhân 40 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, chị H. tính tổng số tiền Trịnh vay cả gốc và lãi là hơn 200 triệu đồng và yêu cầu đối tượng phải trả nợ, nếu không sẽ thông báo về cho gia đình. Do lo sợ gia đình biết việc nợ nần nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết người để bịt đầu mối. Khoảng 17h ngày 6/3, Trịnh mang theo một chiếc búa đựng trong ba lô, đi xe máy từ đường Trường Chinh (Hà Nội) đến đón chị H. tại nhà trọ thuộc quận Hà Đông. Trịnh chở chị H. đến vườn hoa Nguyễn Trãi, ven bờ sông Nhuệ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thấy trời còn sáng, nhiều người qua lại, sợ bị lộ nên Trịnh nói với chị H. ngồi chờ tại ghế đã để mình đi lấy tiền. Trong lúc viện cớ đi lấy tiền, Trịnh đã đi xe máy lòng vòng quanh khu vực quận Hà Đông, mặc cho chị H. ngồi chờ tại ghế đá. Đến 19h, Trịnh quay lại chỗ chị H. nhưng thấy vẫn còn đông người nên không ra tay. Sau đó, thấy không có người qua lại, nhân lúc chị H. không để ý, Trịnh dùng búa đập vào gáy chị H. khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy nạn nhân vẫn còn thở, Trịnh tiếp tục dùng tay bóp cổ. Đến khi chị H. không còn cử động, Trịnh kéo thi thể nạn nhân xuống bãi cỏ ven bờ sông rồi lấy đi một số tài sản gồm bông tai, dây chuyền vàng. Gây án xong, Trịnh tẩu thoát về phòng trọ của mình tại khu vực huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Về đến phòng trọ, thấy quần áo có vết máu, nghi phạm đã mang quần áo đi giặt. Đến 21h cùng ngày, lo sợ mọi chuyện vỡ lở khi cơ quan chức năng phát hiện thi thể chị H., Trịnh lại nảy sinh ý định đốt xác phi tang. Nghi phạm tiếp tục đi xe máy mua xăng rồi quay trở lại vườn hoa. Đến khoảng 22h đêm cùng ngày, Trịnh đến vườn hoa Nguyễn Trãi, để xe máy bên ngoài rồi đi bộ vào khu vực giấu xác chị H. Tại đây, Trịnh lấy thêm 1 chiếc điện thoại trên người nạn nhân rồi tẩm xăng đốt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngày 21/9/2020, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Quang Trịnh (SN 1984) bị truy tố về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và man rợ, có tính chất côn đồ; gây đau thương cho gia đình nạn nhân, làm hoang mang dư luận. Vì các lẽ trên, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Triệu Quang Trịnh tử hình (tổng hình phạt cho cả 2 tội danh nêu trên). >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể hai vợ chồng "ôm nhau" dưới cống nước.

Đầu giờ chiều 7/3/2020, một số người dân đi bộ tới lối nhỏ trong vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) bị một phen kinh hãi khi nhận ra một thi thể người bị đốt cháy phân nửa, biến dạng, nằm lẩn khuất trong bụi cây rậm rạp. Kèm với đó là mùi xăng dầu. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các Phòng, Ban nghiệp vụ Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hà Đông khẩn trương tiếp cận hiện trường. (Nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 25-30, cao khoảng 1,48m, tóc ngắn, mặc quần dài cạp chun màu đen, thể trạng trung bình, trong tình trạng cháy than, hóa nửa thân người. Cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ danh tính nạn nhân là chị N.T.H (SN 1989, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội). Chị H. có hoàn cảnh khá éo le, khi sinh ra đã không biết mặt bố. Chị sống với mẹ là bà Nguyễn Thị L. (SN 1955). Và đã xây dựng gia đình cùng một người đàn ông cách nhà không xa.. Cuộc sống gia đình của nạn nhân thời gian đầu trôi đi trong êm đềm. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi tình cảm vợ chồng chị H. bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những vết rạn nứt. Đỉnh điểm 2 người đã quyết định ly thân. Sau đó, chị H. mang theo 2 con nhỏ về ở cùng mẹ đẻ. Bà L. thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nên kinh tế trong nhà đều do một tay chị H. phải xoay sở, lo liệu. Vốn là người phụ nữ giàu nghị lực, chị H. làm đủ mọi nghề để kiếm sống từ buôn bán tới làm phục vụ tại các quán ăn, công việc nào cũng không nề hà. Do chị H. là người làm ăn, buôn bán, tiếp xúc xã hội nhiều, nên có nhiều mối quan hệ. Trong số các đối tượng tình nghi, nổi cộm lên là Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội). Ngày 11/3, Trịnh bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trịnh đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Trịnh khai, từ năm 2014, gã quen nạn nhân trong quá trình làm ăn. Sau một thời gian, Trịnh vay của chị H. tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là 170 triệu đồng. Đến năm 2018, Trịnh trả số tiền trên và tiếp tục vay của nạn nhân 40 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, chị H. tính tổng số tiền Trịnh vay cả gốc và lãi là hơn 200 triệu đồng và yêu cầu đối tượng phải trả nợ, nếu không sẽ thông báo về cho gia đình. Do lo sợ gia đình biết việc nợ nần nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết người để bịt đầu mối. Khoảng 17h ngày 6/3, Trịnh mang theo một chiếc búa đựng trong ba lô, đi xe máy từ đường Trường Chinh (Hà Nội) đến đón chị H. tại nhà trọ thuộc quận Hà Đông. Trịnh chở chị H. đến vườn hoa Nguyễn Trãi, ven bờ sông Nhuệ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thấy trời còn sáng, nhiều người qua lại, sợ bị lộ nên Trịnh nói với chị H. ngồi chờ tại ghế đã để mình đi lấy tiền. Trong lúc viện cớ đi lấy tiền, Trịnh đã đi xe máy lòng vòng quanh khu vực quận Hà Đông, mặc cho chị H. ngồi chờ tại ghế đá. Đến 19h, Trịnh quay lại chỗ chị H. nhưng thấy vẫn còn đông người nên không ra tay. Sau đó, thấy không có người qua lại, nhân lúc chị H. không để ý, Trịnh dùng búa đập vào gáy chị H. khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy nạn nhân vẫn còn thở, Trịnh tiếp tục dùng tay bóp cổ. Đến khi chị H. không còn cử động, Trịnh kéo thi thể nạn nhân xuống bãi cỏ ven bờ sông rồi lấy đi một số tài sản gồm bông tai, dây chuyền vàng. Gây án xong, Trịnh tẩu thoát về phòng trọ của mình tại khu vực huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Về đến phòng trọ, thấy quần áo có vết máu, nghi phạm đã mang quần áo đi giặt. Đến 21h cùng ngày, lo sợ mọi chuyện vỡ lở khi cơ quan chức năng phát hiện thi thể chị H., Trịnh lại nảy sinh ý định đốt xác phi tang. Nghi phạm tiếp tục đi xe máy mua xăng rồi quay trở lại vườn hoa. Đến khoảng 22h đêm cùng ngày, Trịnh đến vườn hoa Nguyễn Trãi, để xe máy bên ngoài rồi đi bộ vào khu vực giấu xác chị H. Tại đây, Trịnh lấy thêm 1 chiếc điện thoại trên người nạn nhân rồi tẩm xăng đốt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngày 21/9/2020, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Quang Trịnh (SN 1984) bị truy tố về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và man rợ, có tính chất côn đồ; gây đau thương cho gia đình nạn nhân, làm hoang mang dư luận. Vì các lẽ trên, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Triệu Quang Trịnh tử hình (tổng hình phạt cho cả 2 tội danh nêu trên).