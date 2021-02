Thêm một ca nghi dương tính SARS-CoV-2 liên quan quán hát Cẩm Giàng

Sáng 8/2, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Hải Dương cho biết, vừa ghi nhận một ca nghi nhiễm mới trong cộng đồng tại huyện Cẩm Giàng. Ca nghi nhiễm là ông L.V.T (54 tuổi, trú thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng).



Ông L.V.T có tiền sử đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp. Bệnh nhân bị sốt cách đây 8 ngày, sốt nóng, gai rét thường về chiều và đêm, kèm theo ho.

Ngày 3/2, khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm SARS CoV 2 và có kết quả âm tính sau đó về nhà cách ly điều trị tiếp theo đơn.

Điện lực Cẩm Giàng hiện đang bị phong tỏa do phát hiện các ca nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, ngày 7/2, khi phát hiện thêm nhân viên quán Karaoke Hương Sen dương tính (bệnh nhân và một số nhân viên trong cơ quan đến hát vào ngày 20/1), bệnh nhân gọi xe cấp cứu đến thẳng khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và được cách ly ngay. Lực lượng y tế chẩn đoán viêm phổi, đái tháo đường, tăng huyết áp và chỉ định xét nghiệm Realtime RT PCR SARS-CoV-2. Đến 18h00 kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nghi ngờ dương tính.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, địa phương này ghi nhận 309 ca mắc COVID-19. Ngày 7/2 có 16 ca nhiễm mới, trong đó TP Chí Linh (14), Kinh Môn (1) và một người ở tỉnh khác.

Toàn tỉnh có 44 xã thuộc 7 huyện, thị, thành có ca mắc COVID-19. Lực lượng chức năng truy vế tổng số 9.908 trường hợp F1 và hơn 42.200 trường hợp F2. Hải Dương đã phong tỏa 65 khu dân cư, 9 thôn toàn thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng. Qua điều trì, đã có 3 ca khỏi bệnh được ra viện.

Riêng huyện Cẩm Giàng, tính đến tối ngày 7/2, địa phương ghi nhận 13 ca nhiễm COVID-19, có 737 F1 và 4.025 F2. Riêng đối với trường hợp ca bệnh Đ.V.N. (SN 1993, ở xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang ở thôn Quý Dương (xã Tân Trường) là shipper có lịch trình di chuyển phức tạp đã truy vết được 268 F1 và cách ly 209 trường hợp. Huyện Cẩm Giàng hiện có 8 khu cách ly tập trung và thành lập 57 khu cách ly tập trung cấp xã có sức chứa khoảng 5.000 người. Thời gian tới, huyện sẽ bố trí thêm các khu cách ly tập trung lên 10.000 người. Huyện hiện có 9 chốt cấp tỉnh, 4 chốt cấp huyện và 85 chốt cấp xã.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Cẩm Giàng tối 7/2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, huyện cần đặc biệt lưu ý đến các trường hợp liên quan đến các quán karaoke, những người vận chuyển hàng hoá (shipper).

Đây là những trường hợp tiếp xúc rộng, di chuyển nhiều, trong đó có nhiều shipper một ngày liên hệ, tiếp xúc từ 60 - 80 người và không nhớ hết lịch trình di chuyển, tiếp xúc.

Khi phát hiện ổ dịch mới cần khoanh vùng, cách ly y tế nhanh, khóa chặt, truy vết thần tốc, cách ly ngay các F1.

Lực lượng công an các cấp và huyện Cẩm Giàng cần tạo điều kiện tốt nhất về trang thiết bị, thời gian, chế độ để tổ công tác đặc biệt làm cả ngày lẫn đêm thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, nhất là những trường hợp có lịch sử dịch tễ phức tạp để tránh lây lan ra cộng đồng.

Công an tỉnh Hải Dương cần chủ động, sẵn sàng điều động tổ công tác đặc biệt đến các địa phương khác trong tỉnh khi cần. Các chốt kiểm soát cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Các khu cách ly tập trung bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự.

Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 Từ ngày 1-7/2, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận hơn 20 tỷ đồng của 62 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Một số đơn vị ủng hộ với số tiền lớn như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), các Công ty: CP Môi trường Huy Hoàng Eco (hỗ trợ xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Dã chiến số 3), CP Đại An, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc mỗi đơn vị ủng hộ 5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 3 tỷ đồng; Tập đoàn Tân Hoàng Minh 2 tỷ đồng; Tập đoàn An Phát Holdings 1,35 tỷ đồng (hỗ trợ mua 100 chiếc ti vi loại 43 inch và suất ăn cho 4.000 người dân trong các khu vực cách ly 20 ngày liên tục); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 1 tỷ đồng; Công ty CP Ecopark Hải Dương 10.000 test chuẩn đoán, phát hiện SARS-CoV-2; Ngân hàng TMCP Quân đội 1 tỷ đồng… Ngoài ra, còn rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và nhiều cá nhân hảo tâm đến động viên, trao trực tiếp tiền mặt, hiện vật phòng chống dịch và các nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu, các chốt kiểm soát dịch bệnh, người dân tại khu cách ly tập trung và các hộ dân tại nơi đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế.

