Thầy lang chữa hiếm muộn “quan hệ” với người bệnh: Điểm mặt những gã biến thái

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang vào cuộc điều tra vụ việc thầy lang Vũ Trọng H. (SN 1975, trú xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) bị tố chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ tình dục với người bệnh dẫn đến người phụ nữ này sinh hai con đều là con của thầy lang. Bước đầu cơ quan công an xác định, thầy lang vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, khám chữa bệnh không có giấy phép. Thầy lang thừa nhận nhiều lần “quan hệ tình dục" với người phụ nữ nhưng lý giải do khi điều trị, người phụ nữ này "tha thiết xin con" nên giúp. Cuối năm 2017, do lấy nhau lâu mà chưa có con, vợ chồng anh X. (ở huyện Lục Nam, Bắc Giang) tìm đến thầy lang H. Mỗi lần đến khám, ông H. đều bảo vợ chồng anh X. lần lượt vào căn phòng nhỏ rồi đóng cửa lại. Tại đây, ông H. yêu cầu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra, đốt ngải. Trong lúc khám, ông H. nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể vợ anh X. Vì nóng lòng muốn có con nên vợ anh phải nghe theo, sau 4 tháng điều trị của ông H., vợ anh X. đã có thai rồi sinh con trai. (Ảnh: Căn nhà nơi thầy lang H. chữa bệnh. Nguồn: Báo Bắc Giang). Khi cháu được 2 tuổi, anh X. lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông H. khám chữa để sinh tiếp. Tháng 5/2021, vợ anh sinh thêm bé trai. Tuy nhiên, cháu thứ 2 có nhiều nhiều nét giống H. nên anh X. nghi ngờ và xét nghiệm ADN. Kết quả khiến gia đình bàng hoàng khi cả cả hai bé không cùng ADN với anh. Anh X. gặng hỏi thì vợ kể lại chuyện ông H. nhiều lần "thông tắc kinh mạch" cho mình bằng cách quan hệ tình dục. Mới đây, kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, thầy lang H. chính là cha đẻ của hai đứa con do vợ anh X. sinh ra với xác suất 99.99%. (Ảnh minh họa). Gia đình anh X. cho rằng, thầy lang H. đã dùng thủ đoạn để cưỡng dâm vợ anh X. Biết việc làm của minh là trái pháp luật, trái đạo đức, ông H. đã nhiều lần nhờ người thân đến gặp gỡ, thỏa thuận bồi thường với các mức ban đầu 100 triệu đồng sau tăng lên 300 triệu đồng. Luật sư Nguyễn Bá Ngọc, Công ty Luật số 1 Bắc Giang (bảo vệ cho vợ chồng anh X.) cho rằng, hành vi của thầy lang H. có dấu hiệu phạm tội Cưỡng dâm khi lợi dụng việc mong muốn có con để dụ dỗ, ép buộc quan hệ tình dục trái ý muốn. “Nếu chứng minh được khói từ ngải làm vợ anh X, mê mị, không kiểm soát hành vi, đây sẽ là hành vi hiếp dâm", luật sư nói. Đây không phải là vụ việc đầu tiên, lang băm lợi dụng khám chữa bệnh để quan hệ với nữ bệnh nhân. Trước đó, tháng 3/2021, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam “thầy lang” Vũ Văn Vĩnh (33 tuổi, trú tại xã Quảng La, TP Hạ Long) về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng video nhạy cảm để tống tiền. Vĩnh là người làm nghề chữa thuốc nam gia truyền, chữa bệnh bằng cách bấm huyệt. Tháng 11/2020, Vĩnh nhận chữa bệnh trĩ cho chị Q. (trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long). Quá trình khám chữa bệnh, Vĩnh nói với chị Q. mỗi lẫn bấm huyệt thì phải quan hệ tình dục với mình và được Q. đồng ý. Trong những lần quan hệ tình dục với nhau, Vĩnh nảy sinh ý định tống tiền chị Q. nên sử dụng điện thoại di động của mình quay video lưu lại. Sau đó dùng clip trên đe dọa, tống tiền nữ bệnh nhân. (Ảnh minh họa). Năm 2012, chị Đoàn Thị X. (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) khi đưa mẹ đi chữa bệnh đã tin lời thầy lang Võ Văn Ba (SN 1969, ngụ xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) và để lang băm này “hút âm khí” quan hệ tình dục nhiều lần. Chỉ đến khi người mẹ phát hiện vụ việc, người cha cô gái đã tổ cáo lên cơ quan công an. Công an huyện Đại Lộc sau đó đã bắt tạm giam Võ Văn Ba để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo; lợi dụng mê tín dị đoan phạm tội đối với phụ nữ. Những vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin khi tìm đến lang băm. Việc khám chữa bệnh phải được thực hiện bởi các cơ sở y tế, các y bác sĩ có đạo đức, có trình độ chuyên môn thì mới đảm bảo an toàn và hiệu quả.Việc điều trị, khám chữa ở các thầy lang băm, không có giấy phép hành nghề, không có sự quản lý của nhà nước thì rất dễ bị lừa đảo, bị lợi dụng có thể gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và hạnh phúc gia đình và có thể gây ra những chuyện dở khóc dở cười. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang vào cuộc điều tra vụ việc thầy lang Vũ Trọng H. (SN 1975, trú xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) bị tố chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ tình dục với người bệnh dẫn đến người phụ nữ này sinh hai con đều là con của thầy lang. Bước đầu cơ quan công an xác định, thầy lang vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, khám chữa bệnh không có giấy phép. Thầy lang thừa nhận nhiều lần “quan hệ tình dục" với người phụ nữ nhưng lý giải do khi điều trị, người phụ nữ này "tha thiết xin con" nên giúp. Cuối năm 2017, do lấy nhau lâu mà chưa có con, vợ chồng anh X. (ở huyện Lục Nam, Bắc Giang) tìm đến thầy lang H. Mỗi lần đến khám, ông H. đều bảo vợ chồng anh X. lần lượt vào căn phòng nhỏ rồi đóng cửa lại. Tại đây, ông H. yêu cầu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra, đốt ngải. Trong lúc khám, ông H. nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể vợ anh X. Vì nóng lòng muốn có con nên vợ anh phải nghe theo, sau 4 tháng điều trị của ông H., vợ anh X. đã có thai rồi sinh con trai. (Ảnh: Căn nhà nơi thầy lang H. chữa bệnh. Nguồn: Báo Bắc Giang). Khi cháu được 2 tuổi, anh X. lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông H. khám chữa để sinh tiếp. Tháng 5/2021, vợ anh sinh thêm bé trai. Tuy nhiên, cháu thứ 2 có nhiều nhiều nét giống H. nên anh X. nghi ngờ và xét nghiệm ADN. Kết quả khiến gia đình bàng hoàng khi cả cả hai bé không cùng ADN với anh. Anh X. gặng hỏi thì vợ kể lại chuyện ông H. nhiều lần "thông tắc kinh mạch" cho mình bằng cách quan hệ tình dục. Mới đây, kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, thầy lang H. chính là cha đẻ của hai đứa con do vợ anh X. sinh ra với xác suất 99.99%. (Ảnh minh họa). Gia đình anh X. cho rằng, thầy lang H. đã dùng thủ đoạn để cưỡng dâm vợ anh X. Biết việc làm của minh là trái pháp luật, trái đạo đức, ông H. đã nhiều lần nhờ người thân đến gặp gỡ, thỏa thuận bồi thường với các mức ban đầu 100 triệu đồng sau tăng lên 300 triệu đồng. Luật sư Nguyễn Bá Ngọc, Công ty Luật số 1 Bắc Giang (bảo vệ cho vợ chồng anh X.) cho rằng, hành vi của thầy lang H. có dấu hiệu phạm tội Cưỡng dâm khi lợi dụng việc mong muốn có con để dụ dỗ, ép buộc quan hệ tình dục trái ý muốn. “Nếu chứng minh được khói từ ngải làm vợ anh X, mê mị, không kiểm soát hành vi, đây sẽ là hành vi hiếp dâm", luật sư nói. Đây không phải là vụ việc đầu tiên, lang băm lợi dụng khám chữa bệnh để quan hệ với nữ bệnh nhân. Trước đó, tháng 3/2021, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam “thầy lang” Vũ Văn Vĩnh (33 tuổi, trú tại xã Quảng La, TP Hạ Long) về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng video nhạy cảm để tống tiền. Vĩnh là người làm nghề chữa thuốc nam gia truyền, chữa bệnh bằng cách bấm huyệt. Tháng 11/2020, Vĩnh nhận chữa bệnh trĩ cho chị Q. (trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long). Quá trình khám chữa bệnh, Vĩnh nói với chị Q. mỗi lẫn bấm huyệt thì phải quan hệ tình dục với mình và được Q. đồng ý. Trong những lần quan hệ tình dục với nhau, Vĩnh nảy sinh ý định tống tiền chị Q. nên sử dụng điện thoại di động của mình quay video lưu lại. Sau đó dùng clip trên đe dọa, tống tiền nữ bệnh nhân. (Ảnh minh họa). Năm 2012, chị Đoàn Thị X. (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) khi đưa mẹ đi chữa bệnh đã tin lời thầy lang Võ Văn Ba (SN 1969, ngụ xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) và để lang băm này “hút âm khí” quan hệ tình dục nhiều lần. Chỉ đến khi người mẹ phát hiện vụ việc, người cha cô gái đã tổ cáo lên cơ quan công an. Công an huyện Đại Lộc sau đó đã bắt tạm giam Võ Văn Ba để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo; lợi dụng mê tín dị đoan phạm tội đối với phụ nữ. Những vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin khi tìm đến lang băm. Việc khám chữa bệnh phải được thực hiện bởi các cơ sở y tế, các y bác sĩ có đạo đức, có trình độ chuyên môn thì mới đảm bảo an toàn và hiệu quả.Việc điều trị, khám chữa ở các thầy lang băm, không có giấy phép hành nghề, không có sự quản lý của nhà nước thì rất dễ bị lừa đảo, bị lợi dụng có thể gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và hạnh phúc gia đình và có thể gây ra những chuyện dở khóc dở cười. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.