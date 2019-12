Thấy gì từ chuyện nữ quan huyện Bình Phước bị cướp khống chế... cuỗm khoảng 30 triệu?

Công an tỉnh Bình Phước cho biết vẫn đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ vụ cướp tài sản. Đáng chú ý, nạn nhân vụ cướp là bà Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1967, trú tại TP Đồng Xoài). Thời điểm bị mất tài sản bà Tuyết đang là Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Trưa ngày 26/12, bà Tuyết ngồi trên ô tô do tài xế chở về nhà riêng tại đường vành đai hồ Suối Cam (khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài), khi bà Tuyết bước xuống xe chuẩn bị mở cổng vào nhà thì một thanh niên bịt mặt áp sát, dùng một vật giống súng uy hiếp, khống chế bà Tuyết cùng tài xế vào trong nhà. Tại đây, tên cướp trói bà Tuyết cùng tài xế, lấy đi khoảng 30 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Khi tên cướp rời đi, cả 2 nạn nhân mở được dây trói và đến trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an TP Đồng Xoài cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh quanh khu vực này.