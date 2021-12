Chiều 14/12, lãnh đạo UBND phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai (Lào Cai) cho biết, một ngôi nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập xảy ra trên địa bàn phường. Theo đó, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân thấy một ngôi nhà 3 tầng số 018 trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu bất ngờ bị đổ sập. Ngay sau đó, chính quyền địa phương có mặt để chỉ đạo xử lý vụ việc. Rất may, không ghi nhận có thiệt hại về người. Lãnh đạo UBND phường Cốc Lếu nói: “Trong nhà có một người già nhưng rất may thoát kịp ra ngoài trước khi ngôi nhà đổ sập nên không có ai bị thương”. Theo lãnh đạo phường Cốc Lếu, bước đầu được xác định là do ảnh hưởng bởi công trình bên cạnh là căn nhà số 016 đang thi công phần móng. Sự cố xảy ra khiến căn nhà 018 bị đổ sập hoàn toàn và căn nhà số 014 bị ảnh hưởng một ít. Hiện nguyên nhân căn nhà 3 tầng ở Lào Cai bất ngờ đổ sập đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Hàng loạt ngôi nhà bị sập do sạt lở ở Long An. Nguồn: VTV 24.

Chiều 14/12, lãnh đạo UBND phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai (Lào Cai) cho biết, một ngôi nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập xảy ra trên địa bàn phường. Theo đó, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân thấy một ngôi nhà 3 tầng số 018 trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu bất ngờ bị đổ sập. Ngay sau đó, chính quyền địa phương có mặt để chỉ đạo xử lý vụ việc. Rất may, không ghi nhận có thiệt hại về người. Lãnh đạo UBND phường Cốc Lếu nói: “Trong nhà có một người già nhưng rất may thoát kịp ra ngoài trước khi ngôi nhà đổ sập nên không có ai bị thương”. Theo lãnh đạo phường Cốc Lếu, bước đầu được xác định là do ảnh hưởng bởi công trình bên cạnh là căn nhà số 016 đang thi công phần móng. Sự cố xảy ra khiến căn nhà 018 bị đổ sập hoàn toàn và căn nhà số 014 bị ảnh hưởng một ít. Hiện nguyên nhân căn nhà 3 tầng ở Lào Cai bất ngờ đổ sập đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Hàng loạt ngôi nhà bị sập do sạt lở ở Long An. Nguồn: VTV 24.