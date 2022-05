Thành phố Hải Dương khác lạ, rực rỡ cờ hoa chào mừng SEA Games 31

Chỉ còn 10 ngày nữa, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam (từ ngày 12/5 đến 23/5/2022) với tổng số 40 môn thể thao. Hải Dương là 1 trong 11 tỉnh, thành phố vinh dự được lựa chọn làm địa điểm tổ chức các môn thi đấu, trong đó môn Bóng bàn được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương từ ngày 13 - 20/5 tới. Việc được lựa chọn làm địa điểm tổ chức các môn thi đấu có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao và du lịch to lớn, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước ASEAN đồng thời là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh truyền thống văn hóa, lịch sử, con người Hải Dương; phát triển các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội với bạn bè trong và ngoài nước. (Ảnh: Nhà thi đấu Hải Dương, nơi diễn ra thi đấu môn bóng bàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31). Để việc tổ chức môn bóng bàn tại SEA Games 31 diễn ra an toàn, trang trọng, xây dựng hình ảnh Hải Dương văn minh, trật tự mến khách, từ sớm, UBND TP Hải Dương đã tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị. Đồng thời tiến hành trang trí, tuyên truyền trực quan tại một số đảo giao thông, các tuyến phố. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị gần như đã được hoàn tất. Những ngày này, thành phố Hải Dương ngập tràn cờ hoa biểu tượng tuyên truyền SEA Games 31. Nhiều đảo giao thông, tuyến phố đã được lắp đặt biểu tượng, cổng chào, cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ. Nhiều băng rôn, cờ hoa được trang trí xung quanh Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Các công nhân trang trí hoa trên tuyến phố gần Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Pano tuyên truyền về SEA Games 31 được đặt tại đường Bạch Đằng gần Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Trung tâm Văn hóa Xứ Đông được trang hoàng nhiều pano tuyên truyền về SEA Games 31 . Nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng SEA Games 31 tại Hải Dương như hoạt động trải nghiệm nghề làm cốm, gốm truyền thống; trình diễn và trải nghiệm pháo đất; chương trình xiếc, tạp kỹ; biểu diễn múa rối nước; Giao lưu các nhóm nhảy học sinh, sinh viên, nghệ thuật chào mừng thành công SEA Games 31 và giao lưu với các VĐV Bóng bàn người Hải Dương… Các tuyến phố xung quanh Trung tấm Văn hóa Xứ Đông đã được trang hoàng pano tuyên truyền về SEA Games 31. Đường phố Hải Dương tràn ngập sắc màu. Đến thời điểm này, việc lắp đặt phương tiện tuyên truyền trực quan SEA Games 31 trên các tuyến phố chính ở TP Hải Dương đã cơ bản hoàn tất. Biểu tượng SEA Games 31 được lắp đặt ở nhiều nút giao thông. Các hoạt động tuyên truyền trực quan tại các cửa ngõ chính vào thành phố, các tuyến đường lớn, địa điểm công cộng đã được hoàn tất. Cùng với công tác chỉnh trang đô thị, thành phố Hải Dương cũng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra SEA Games 31. >>> Mời độc giả xem thêm video Đoàn Văn Hậu được SC Heerenveen vinh danh sau HCV SEA Games 30.

