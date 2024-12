“Phú bà” Giáng My mở tiệc Giáng sinh trong biệt thự 1.000 m2

Giáng My vừa mừng Giáng sinh sớm bên người thân, bạn bè tại nhà. Người đẹp trang trí biệt thự 1.000 m2 theo tông màu đỏ, xanh và trắng. Giáng My khoe đón Giáng sinh bên mẹ. Người đẹp trổ tài đánh đàn piano trong bữa tiệc. Biệt thự của Giáng My rộng đến 1.000 m2, có nội thất sang trọng, tiện nghi. Dịp sinh nhật, lễ Tết, Giáng My thường mời bạn bè đến dự tiệc tại nhà. Nàng hậu khoe đón sinh nhật bên bạn bè trên tầng thượng của biệt thự.Cuộc sống của Giáng My ở tuổi 53 đầy sang chảnh. Cô thường xuyên ngồi máy bay hạng thương gia khi di chuyển. Giáng My đi du lịch từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ. Chuyến du lịch nước ngoài của nàng hậu thường kéo dài nhiều ngày. Giáng My nỗ lực làm việc trong nhiều năm. Ngoài hoạt động showbiz, cô còn kinh doanh. Hoa hậu Giáng My sở hữu vóc dáng thon thả, làn da căng mịn màng. Vẻ đẹp của nàng hậu ở tuổi 53 khiến các cô gái đôi mươi cũng phải ghen tỵ. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

