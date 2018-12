Thanh niên nghi ngáo đá đâm chết trưởng công an xã

(Kiến Thức) - Trong lúc khống chế một thanh niên có biểu hiện ngáo đá ở quốc lộ 1, trưởng công an xã ở Bình Thuận bị nghi can này đâm chết.

Vào khoảng 6h30 ngày 25/12, tại quốc lô 1A khu vực vòng xoay Nam Phan Thiết thuộc thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết (Bình Thuận) xảy ra vụ án khiến trưởng công an xã này thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một thanh niên có biểu hiện ngáo đá cầm dao lao ra giữa quốc lộ 1A chặn xe khiến nhiều người hoảng hốt.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận được tin báo, Trung tá Trần Văn Dũng- Trưởng công an xã Tiến Lợi cùng một số chiến sĩ đến hiện trường, khuyên nhủ và khống chế nghi can. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế nghi can ngáo đá, trung tá Dũng bị thanh niên này dùng dao đâm chí mạng làm nạn nhân gục tại chỗ.



Gây án xong, nam thanh niên bỏ chạy và bị lực lượng công an bắt giữ đưa về bệnh viện để cấp cứu do bị thương trong lúc xô xát.

Riêng trung tá Dũng được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Vụ việc nghi can ngáo đá đâm chết trưởng công an xã đang được cơ quan điều tra, làm rõ.