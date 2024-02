Thanh niên Bắc Trung Bộ nô nức ngày hội tòng quân

Theo đó, ngay từ sáng sớm, hàng chục nghìn thanh niên ưu tú đã có mặt, tập trung tại các điểm giao nhận quân , hăng hái lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, các thanh niên nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, bày tỏ quyết tâm cao, phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước ra sức rèn luyện, học tập phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó, xứng đáng là những quân nhân ưu tú. Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Năm nay, Hà Tĩnh có 1.250 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 250 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2024, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao gọi hơn 3.250 công dân nhập ngũ vào Quân đội, giao cho 13 đơn vị nhận quân (9 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 4 đơn vị của Quân khu 4). Năm nay, Thanh Hoá đã tuyển chọn và chốt quân số phát lệnh gọi nhập 3.842 công dân. Trong đó, quân số chính thức là 3.655 công dân; quân số dự phòng là 186 công dân. Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế căn dặn tân binh trước lúc lên đường. Chia tay gia đình, các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đúng 8h30’, ngày 26/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã bàn giao đủ 100% quân số theo chỉ tiêu được giao. Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Vẻ đẹp trong trẻo của nữ sinh Đồng Nai lên đường nhập ngũ:

Theo đó, ngay từ sáng sớm, hàng chục nghìn thanh niên ưu tú đã có mặt, tập trung tại các điểm giao nhận quân , hăng hái lên đường nhập ngũ . Buổi lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, các thanh niên nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, bày tỏ quyết tâm cao, phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước ra sức rèn luyện, học tập phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó, xứng đáng là những quân nhân ưu tú. Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Năm nay, Hà Tĩnh có 1.250 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 250 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2024, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao gọi hơn 3.250 công dân nhập ngũ vào Quân đội, giao cho 13 đơn vị nhận quân (9 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 4 đơn vị của Quân khu 4). Năm nay, Thanh Hoá đã tuyển chọn và chốt quân số phát lệnh gọi nhập 3.842 công dân. Trong đó, quân số chính thức là 3.655 công dân; quân số dự phòng là 186 công dân. Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế căn dặn tân binh trước lúc lên đường. Chia tay gia đình, các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đúng 8h30’, ngày 26/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã bàn giao đủ 100% quân số theo chỉ tiêu được giao. Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Vẻ đẹp trong trẻo của nữ sinh Đồng Nai lên đường nhập ngũ: