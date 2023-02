Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Sáng 6/2, tại Cung Thể thao Quần ngựa, Quận ủy - HĐND - UBND - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và nhân dân quận Ba Đình tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Tham dự lễ giao nhận quân năm 2023 tại quận Ba Đình có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội; Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình... và đại diện các đơn vị nhận quân đợt này.Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình cho biết: “Đây là ngày hội lớn của toàn quận nói chung và của tuổi trẻ Ba Đình nói riêng. Năm nay quận Ba Đình có 69 đoàn viên thanh niên ưu tú phấn khởi, tự tin lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao. Trong đó có 41 đồng chí đã tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.” Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến thắp lửa truyền thống tại Lễ giao nhận quân năm 2023. Thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Vũ Anh Dũng bày tỏ: Chúng tôi rất vinh dự, tự hào được học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cùng toàn Đảng toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm thực hiện tốt, rèn luyện nghiêm để trở thành người công dân mẫu mực, người chính trị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ưu tú, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và nhân dân. Tân binh Vũ Tiến Đạt (sinh năm 2001, ở phường Ngũ Xá, Ba Đình) đã phải tạm thời chia tay con gái 8 tháng tuổi và gia đình để lên đường nhập ngũ. Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng tân binh Vũ Tiến Đạt quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để trở về với gia đình.Lãnh đạo quận Ba Đình tặng hoa tới đại diện các đơn vị nhận quân đợt này. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Các tân binh bước qua cổng vinh quang để nhận nhiệm vụ lên đường bảo vệ Tổ quốc.Dù tự hào khi con được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, nhưng người thân vẫn không giấu được cảm xúc trong giây phút chia tay.Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi tiễn các tân binh lên đường. Các tân binh vẫy tay chào người thân lên đường nhập ngũ. >>> Mời độc giả xem thêm video Tân binh Thủ đô chia tay người thân lên đường nhập ngũ (Nguồn: VTV24)

