Thanh Hoá xem xét hỗ trợ học phí cho học sinh vùng lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4 và không khí lạnh, ngày 21-23/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ra tình trạng sạt lở, hư hỏng ngập lụt nhiều tuyến đường giao thông, nhà cửa, công trình, tài sản nông lâm nghiệp của nhân dân nhiều địa phương.