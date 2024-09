Người đàn ông xấu số và cuốc xe cuối cùng của cuộc đời

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối một ngày đầu tháng 9/2018, nhiều người dân ở bản Suối Liếm, xã Tô Múa (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông tại đoạn đường vắng với rất nhiều thương tích trên cơ thể. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng Công an huyện Vân Hồ khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một đoạn đường vắng, ít người qua lại. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu lực lượng chức năng nhận định đây là một vụ án mạng. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tên tuổi người xấu số được làm rõ là ông Nguyễn Đức Tích (61 tuổi, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu, làm nghề xe ôm). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã yêu cầu tập trung lực lượng để đấu tranh, truy bắt kẻ thủ ác. Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân được tìm hiểu. Tuy vậy, do ông Tích làm nghề xe ôm, hằng ngày tiếp xúc rất nhiều người (kể cả những người xa lạ), nên việc truy vết, khoanh vùng nghi phạm của lực lượng điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, hiện trường nơi xảy ra vụ án không có hệ thống camera giám sát, không nhân chứng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tuy vậy, với quyết tâm cao độ, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm gây án là Lèo Văn Hoàng (SN 1995, trú tại bản Hỏm, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Sau khi vụ án xảy ra, Hoàng cũng biến mất khỏi nơi cư trú. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát được huy động để truy bắt nghi phạm. Lần theo những nguồn tin nhận được, sáng 3/9, công an xác định Hoàng đang lẩn trốn tại khu vực núi đá tai mèo (thuộc bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ). (Khu vực đối tượng giết người lẩn trốn sau khi gây án, Ảnh CAND) Đây là khu vực núi cao, vực sâu, hiểm trở, cây cối rậm rạp, trải rộng trên khoảng chục ha, nên việc truy bắt gặp vô vàn khó khăn. Ròng rã suốt 2 ngày, tới gần 10h ngày 4/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Lèo Văn Hoàng, thu giữ trên người đối tượng 1 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Đức Tích, 3 triệu đồng tiền mặt, 1 xe máy (đối tượng cướp của nạn nhân) và một số vật chứng liên quan khác. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định: Sáng 14/8/2018, Hoàng điều khiển xe máy mang theo dao và tư trang cá nhân đến huyện Mộc Châu chơi. Tại đây, Hoàng thuê trọ ở tiểu khu bệnh viện thị trấn Nông trường Mộc Châu để nghỉ, hằng ngày ghé quán Intenet chơi điện tử. Đối tượng đã bán chiếc xe máy để xem phim, chơi điện tử và chi tiêu sinh hoạt. Khi hết tiền tiêu xài, đối tượng nảy sinh ý đồ đen tối. Hoàng nhắm tới ông Nguyễn Đức Tích (là lái xe ôm thuộc khu vực thị trấn Nông Trường Mộc Châu). Chiều tối 2/9, Hoàng mang theo dao và quần áo sau đó gọi điện thoại thuê ông Tích chở đến bến phà Song Khủa. Khi đến đoạn đường vắng thuộc bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, Hoàng đã dùng dao tấn công ông Tích khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hoàng cướp 1 chiếc xe máy có giá trị hơn 11 triệu đồng và 2,5 triệu tiền mặt. Với các hành vi tội ác đã gây ra, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt bị cáo Lèo Văn Hoàng mức án chung thân về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung Hoàng phải nhận là tù chung thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Cô gái mất tích từ mùng 7 Tết bị sát hại, giấu thi thể như thế nào?

