Say rượu và loạt hành động xấu hổ chỉ muộn độn thổ

Sau những cuộc vui quên lối về hầu hết cánh đàn ông đều say rượu, chìm trong hơi men và có những hành động khó kiểm soát. Một khi đã say xỉn, con người không thể kiểm soát được hành động của bản thân và đây là những bức hình hình ghi lại những tư thế ngủ "bá đạo" khiến ai cũng phải phì cười. Những hình ảnh say rượu được tổng hợp từ nhiều nguồn với những tình huống khó đỡ, hài hước khiến người xem cười "không nhặt được mồm''. Khi "thần cồn" giúp các đệ tử học được cả thủ pháp ngủ ngồi. Giả vờ bảo là nằm canh trộm chứ không phải bị say, chắc là hàng xóm không biết đâu nhỉ? Chàng trai này dù là say xỉn nhưng vẫn có tư thế nằm ung dung, tự tại ngay trước cửa nhà. Khi người nhậu say nhưng kẻ chịu đựng lại là chiếc bàn. Suýt thì cả nhà phải đăng tin tìm người thất lạc. Cười ngất vợ say rượu bị chồng vẽ chằng chịt lên mặt. Nhìn người đàn ông say đến mức phải ôm eo vợ rồi gục cả đầu lên vai vợ suốt quãng đường di chuyển mà nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Người chồng này say xỉn đến mức liên tục nói nhảm, dù người vợ có dìu về nhưng vẫn liên tục bị đổ gục. Cuối cùng không còn cách nào khác nên người vợ đã mượn tạm một chiếc xe rùa để chờ về. Ảnh: Tổng hợp

