Thanh Hóa: Phát hiện thi thể nam giới, tay và đầu bị quấn băng dính

Chiều 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa để điều tra, làm rõ vụ việc một thi thể nam giới trong bao tải màu trắng, tay, đầu bị quấn băng dính đang trong quá trình phân hủy nặng.

Vật dụng trên người nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 16h50 ngày 1/6, trên sông Mã đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoàng Tân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) người dân phát hiện một thi thể trong bao tải màu trắng, 2 tay và đầu bị quấn băng dính trắng đang phân hủy.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo và nhận dạng nam giới khoảng 25-35 tuổi, mặc áo phông cổ tròn, cọc tay màu đen, trước ngực có in dòng chữ “ESSENTIALS” quần thô. Ngoài ra, tai trái có đeo khuyên, ngón trỏ đeo nhẫn kim loại hình đầu lâu, tay trái đeo đồng hồ... Nạn nhân từng mổ do tổn thương hộp sọ ở vùng thái dương bên phải. Cơ quan pháp y xác định nạn nhân chết trước khi được phát hiện khoảng 10 ngày.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Phòng cảnh sát hình sự, các đơn vị công an trên địa bàn và công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc phối hợp truy tìm, xác định tung tích người tử vong. Cơ quan này cũng đề nghị người dân và các đơn vị nếu có thông tin về nạn nhân, đề nghị liên hệ đến số điện thoại 02373.858.252 hoặc 0913.148.836 gặp điều tra viên Đào Hữu Tuấn.

Hiện, vụ phát hiện thi thể nam giới, 2 tay và đầu bị quấn băng dính đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.