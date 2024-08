Thanh Hóa: Khởi tố lái xe khiến một CSGT bị thương

Ngày 25/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hoá vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Hùng (SN 1991, ở xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Vũ Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Trước đó, sáng 17/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa gồm 4 đồng chí do trung tá Đỗ Minh Thành làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL1A đoạn qua xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa phát hiện ô tô biển kiểm soát 36A-903.66 vi phạm tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.



Tuy nhiên, khi thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe đã không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy và đâm vào một đồng chí trong tổ công tác bị thương. Trước hành vi coi thường pháp luật của lái xe, tổ công tác đã triển khai lực lượng truy đuổi khống chế lái xe và bàn giao cho Công an huyện Hoằng Hoá. Tại cơ quan Công an, lái xe khai tên là Vũ văn Hùng.

Hiện vụ lái xe đâm CSGT bị thương khi đang làm nhiệm vụ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.