Thanh Hóa: Bắt kẻ vào nơi trông xe của bệnh viện để lừa đảo

Ngày 25/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đình Lý, sinh năm 1979 ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Đối tượng Hoàng Đình Lý.

Trước đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên tối 19/7, Hoàng Đình Lý đã vào Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương ngủ. Đến sáng 20/7, Lý vào nhà trông giữ xe của Bệnh viện và nói với anh T.T.N, cán bộ bảo vệ là “bị tai nạn giao thông, có gửi chiếc xe máy BKS 36B5-131.49 tại đây nhưng mất vé xe”.

Tin lời Lý, anh N. thu 15 nghìn đồng tiền trông xe rồi cho Lý dắt xe ra khỏi bãi. Đến sáng 21/7, chủ nhân của chiếc xe nói trên đã mang theo vé xe đến lấy xe thì anh N. mới biết mình bị lừa nên đã báo cáo với Công an huyện Quảng Xương để điều tra, truy tìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ và bắt giữ Hoàng Đình Lý khi đối tượng đang mang chiếc xe đi tiêu thụ.

Qua vụ việc này, Công an huyện Quảng Xương khuyến cáo người dân nhất là những người trông giữ xe ở các bãi xe cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không giao tài sản trông coi cho các đối tượng lạ mặt, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản…tránh để kẻ gian lợi dụng lừa đả, trộm cắp tài sản .