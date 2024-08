Thanh Hóa: Bắt kẻ trộm 13 bì lông vịt trị giá trên 100 triệu

Ngày 1/8, tin từ Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã điều tra, làm rõ và đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Trường (SN 1962; ngụ xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi trộm cắp 13 bao lông vịt.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Thế Trường (X), hiện trường và tang vật.

Trước đó, tại gia đình chị Hoàng Thị Oanh (SN 1990, ngụ thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) do lơ là không bố trí người trông coi và không khóa cổng tại khu vực tập kết hàng nên bị đột nhập trộm cắp tài sản gồm 13 bao lông vịt trị giá khoảng 104 triệu đồng.

Vào cuộc truy xét, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ Nguyễn Thế Trường, thu giữa 13 bao lông vịt có trọng lượng là 439 kg. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thiệu Hóa điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.