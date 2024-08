Điểm các vụ quan chức, đại gia bị bắt quả tang đánh bạc

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ bị bắt vì tội Đánh bạc trái phép: Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, vừa có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ông Hồ Đại Dũng bị bắt vì hành vi Đánh bạc trái phép theo quy định tại khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự và hiện đang bị tạm giam tại Trại giam B14 Bộ Công an. Trong thông báo của cơ quan công an, ông Hồ Đại Dũng bị bắt khi đang là nhân viên của Công ty Asean Slipform có trụ sở tại TP HCM. Phó trưởng khoa Trường Chính trị Đắk Lắk bị khởi tố vì đánh bạc: Sáng 29/7, một lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông N.V.K. (45 tuổi, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng của trường) do có liên quan đến vụ án đang được cơ quan công an điều tra. Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông K. để điều tra về tội đánh bạc. Ông K. được xác định có tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa, tính thắng thua bằng tiền. (Ảnh: SGGP) Chủ tịch xã tại Hà Giang bị bắt vì đánh bạc: Ngày 2/1, Công an huyện Vị Xuyên đã bắt giữ 6 đối tượng về hành vi đánh bạc. Theo đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Bồn Văn Đánh (SN 1997, trú tại xã Thanh Đức) cùng các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Đặng Văn Đồng (SN 1995). Khi bị phát hiện các đối tượng khác đã bỏ chạy. Tang vật thu giữ gồm hơn 8 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại, 1 bát sứ, 1 đĩa sứ và 4 quân vị. Qua truy xét, công an làm rõ và bắt giữ thêm 5 đối tượng gồm: Đặng Văn Mìu (SN 1995); Đặng Văn Tán (SN 1993); Tráng Văn Tái (SN 1997) cùng trú tại xã Thanh Thủy; Triệu Văn Mành (SN 1978) và Lý Văn Đánh (SN 1988) cùng trú tại xã Thanh Đức. Trong đó, đối tượng Triệu Văn Mành (SN 1978) hiện đang là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên. 2 lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Long An bị kỷ luật vì đánh bạc trong giờ làm: Ngày 1/11/2023, Tổng cục QLTT đã quyết định kỷ luật 4 công chức vi phạm về kỷ luật lao động. Cụ thể, ông Trần Văn Quốc, Đội trưởng QLTT số 3, Phan Quốc Dũng, Phó đội trưởng QLTT số 3 nhận kỷ luật hình thức cảnh cáo. Hai công chức khác nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Trước đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Long An quyết định kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo đối với 3 đảng viên (Đội trưởng, Bí thư chi bộ, Phó đội trưởng, Phó Bí thư chi bộ và đảng viên Chi bộ 3) và kỷ luật hình thức khiển trách đối với 1 đảng viên, chi ủy viên văn phòng Cục QLTT tỉnh Long An vì tham gia đánh bạc (Ảnh: VOV) 2 lãnh đạo huyện ở Lai Châu bị cách tất cả chức vụ vì đánh bạc: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Vương (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ vì tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu cũng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phí Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ Thanh tra huyện Sìn Hồ, Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ vì đã tham gia đánh bạc với hình thức đánh lô, đề và đã bị cơ quan chức năng khởi tố. (Ảnh: Báo Lào Cai). Loạt doanh nhân đình đám bị bắt trong vụ đánh porker ở Vĩnh Phúc: Tháng 10/2023, VKSND Tối cao đã truy tố 41 bị can trong vụ đánh bạc theo hình thức porker sát phạt nhau bằng tiền tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong số này có Thái Tấn Dũng (trú TP HCM, từng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa); Đặng Đình Hậu (trú tại Hà Nội – cựu thành viên HĐQT của VGS Group) và Nguyễn Công Đức (là doanh nhân hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin) bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Cùng tội nêu trên Viện Kiểm sát còn truy tố hai bị can Lê Hùng Nam (nguyên Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký hiệp hội Golf Việt Nam); Trần Thanh Tú (nguyên Chủ tịch Hội Golf TP HCM) cùng 31 người khác. Riêng các bị can Trần Anh Linh (Giám đốc Công ty Trần Lê Gia); Trần Thị Ngọc Minh; Trần Thị Thanh Thủy; Phan Thị Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thu Kiều, bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Bắt quả tang 4 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đánh bạc: Ngày 3/7/2023, lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình xác nhận, 4 cán bộ đang công tác tại cơ quan này vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi đánh bạc. Theo đó, nhóm người đang công tác tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đang đánh bạc ở một nhà hàng trên đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới thì bị lực lượng Công an thành phố Đồng Hới, Công an Quảng Bình bắt quả tang. Phó Chủ tịch UBND huyện bị bắt vì đánh bạc: Khoảng 2h sáng 1/6/2020, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Long, Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đánh bạc trong phòng làm việc tại trụ sở UBND huyện. Tại thời điểm Phó Chủ tịch huyện Hậu Lộc bị bắt quả tang đánh bạc tại trụ sở, ngoài ông Long còn có một cán bộ cấp trưởng phòng UBND huyện này và 2 người làm doanh nghiệp cùng tham gia đánh bạc và bị bắt quả tang. >>> Xem thêm video: An Giang: Trốn dịch lên đồi đánh bạc, 8 đối tượng bị bắt quả tang. Nguồn: ĐTHĐT.

