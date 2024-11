Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Bỉm Sơn đã nhanh chóng điều tra, xác minh để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên, gồm: Bùi Văn Huỳnh (SN 1992) và Hoàng Văn Hưng (SN 1993 đều ở xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Cả hai đối tượng này đều có từ 2 đến 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1993 ở xã Văn Phú) và Nguyễn Cao Phong (SN 1980 ở xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan Công an, theo lời khai ban đầu của Bùi Văn Huỳnh và Hoàng Văn Hưng, ngoài vụ trộm cắp chiếc xe máy của chị H.T.M.L ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Huỳnh và Hưng còn gây ra 2 vụ trộm xe máy khác ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn và huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Hiện nay, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp nói riêng đang diễn biến phức tạp; các đối tượng thường xuyên lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản để trộm cắp. Do đó, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là vào dịp cuối năm, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần phải nắm rõ những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và các biện pháp phòng ngừa đối tượng trộm cắp tài sản. Riêng đối với xe máy, người dân nên trang bị thêm khoá càng, khoá phanh đĩa, khoá cổ, khoá điện tử có chuông báo động, để xe ở những nơi có người trông coi, dễ quan sát không để bọn tội phạm lợi dụng sơ hở để trộm cắp. Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản thì báo tin cho lực lượng Công an để xử lý.