Thanh Hóa: Bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản sau 10 năm lẩn trốn

Ngày 15/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông bắt đối tượng Lê Phúc Chim (SN 1970, ở xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc) sau 10 năm trốn nã.

Lê Phúc Chim tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, tháng 12/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Phúc Chim về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ vụ án, Lê Phúc Chim đã bỏ trốn khỏi địa phương,

Sau khi bỏ trốn Lê Phúc Chim đã đổi tên thành Lê Phúc Chiến rồi vào các tỉnh ở Tây Nguyên sinh sống. Trong suốt 10 năm lẩn trốn, đối tượng này đã liên tục thay đổi chỗ ở hòng trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, Công an huyện Ngọc Lặc đã xác lập Chuyên án truy xét, đồng thời thành lập 3 tổ công tác áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh các thông tin về đối tượng. Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã gặp không ít khó khăn vì đối tượng đã bỏ trốn từ lâu, nhân dạng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, với quyết tâm phải truy bắt bằng được đối tượng, Công an huyện Ngọc Lặc đã nhanh chóng xác định đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Nông.

Ngay sau khi có thông tin về đối tượng, Công an huyện Ngọc Lặc đã cử một tổ công tác trực tiếp vào Đắk Nông để phối hợp truy bắt đối tượng. Ngày 10/8/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông bắt gọn đối tượng khi hắn đang làm nương rẫy. Hiện Lê Phúc Chim đã được di lý về huyện Ngọc Lặc để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.