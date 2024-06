Thanh Hóa: Bắt 5 đối tượng trộm cắp gương ô tô đỗ ngoài đường

Cụ thể, Công an huyện Triệu Sơn tiếp nhận tin báo của anh Mai Văn Chương, sinh năm 1977 ở Tổ dân phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn cụ thể: sáng 28/5/2024, anh Chương phát hiện chiếc ô tô Honda CRV của anh đã bị kẻ gian trộm cắp hai chiếc gương khi đỗ qua đêm ở trước cổng xưởng cơ khí của gia đình), thiệt hại tài sản ước tính khoảng 23.000.000 đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Chỉ sau 04 giờ đồng hồ tiến hành các hoạt động điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định 5 đối tượng nam thanh niên điều khiển 2 xe máy Honda Visson màu xám, đen không biển kiểm soát đã bẻ 2 gương chiếu hậu phía trước của ô tô để trộm cắp sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, cụ thể: (1) Mai Xuân Khánh, sinh năm 2006, ở phường Đông Thọ; (2) Nguyễn Anh Tú, sinh năm 2006 ở phường Lam Sơn; (3) Vũ Minh Chiến, sinh năm 2007 ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; (4) Bùi Thái Duy, sinh năm 2006 ở phường Ngọc Trạo; (5) Trịnh Duy Khánh, sinh năm 2003, ở 136B Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn; đều ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình, hiện Công an huyện Triệu Sơn đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản , đối với xe ô tô phải đưa vào trong sân nhà khóa cửa hoặc để nơi có camera quan sát ban đêm, khi tắt máy chú ý kiểm tra xe và khóa cửa cẩn thận.