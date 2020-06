Thanh Hóa: 54 nam thanh nữ tú dùng ma túy trong tiệc sinh nhật

Ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Nga Sơn đột kích vào Tòa nhà Gia Linh Club (thị trấn huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bắt quả tang 54 đối tượng đang có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm phát hiện vụ việc trên vào khoảng 3h sáng 19/6/2020.



Ngoài các đối tượng trên, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm: ketamin, thuốc lắc, dao kiếm các loại, dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, trong số 54 đối tượng trên có 36 nam và 18 nữ đến từ các tỉnh như: Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Hậu Giang... trong đó có nhiều đối tượng hình sự cộm cán.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Hồ Như Cường (SN 1995), thường trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã mời bạn bè từ khắp nơi về Thanh Hóa để mừng sinh nhật. Sau khi ăn nhậu ở nhiều nơi, các đối tượng này tụ tập về cơ sở kinh doanh của Trịnh Văn Trung (SN 1987, trú tại xã Hà Vinh, Hà Trung (là chủ cơ sở Tòa nhà Gia Linh Club chuyên kinh doanh nhà nghỉ, karaoke, massage) để hát hò, sử dụng ma túy.

Đối tượng Hồ Như Cường bị lực lượng công an bắt giữ.

Đại diện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Thanh Hóa thông tin, các đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự phân công rõ ràng, thuê cả DJ để tổ chức tiệc tùng. Địa điểm tổ chức của nhóm đối tượng này trên tầng 6 của tòa nhà Gia Linh Club, khiến lực lượng phá án gặp rất nhiều khó khăn. Khi phá án thành công, khám xét khẩn cấp tại phòng hát và 3 phòng ở của các đối tượng này, lực lượng chức năng đều thu giữ được các chất ma túy và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an đã di lý các đối tượng này về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

