Thảm sát ở Bắc Giang, con trai nghi giết chết bố mẹ và chị gái

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy tìm Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Hiếu bị cáo buộc liên quan vụ thảm sát khiến 3 người tử vong ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, sáng cùng ngày, Công an nhận tin báo của người dân về việc Hiếu truy sát nhiều người trong gia đình. Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông Trần Đình Luật (bố Hiếu, bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (chị của Hiếu) tử vong tại sân nhà. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thêm, khi rời hiện trường, Hiếu đi xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh. Công an xác định Hiếu có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 13/10. Công an đề nghị người dân khi có thông tin về Hiếu, thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793. Hiện vụ thảm sát ở Bắc Giang khiến 3 người tử vong đang được cơ quan chức năng truy tìm hung thủ để điều tra làm rõ vụ án.

