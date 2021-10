Thẩm phán TAND quận Hoàng Mai tử vong từng phải kêu cứu vì bị hành hung

Ông Tạ Văn K. từng phải kêu cứu tới cơ quan chức năng vì cho rằng mình bị dàn cảnh va chạm giao thông để hành hung giữa đường. Theo ông K. nguyên nhân có thể do ông ký quyết định đề nghị khởi tố vụ án liên quan đến một số công an.

Ngày 1/10, UBND quận Hoàng Mai xác nhận, cơ quan chức năng vừa phát hiện ông Tạ Văn K. (SN 1964), Thẩm phán TAND quận Hoàng Mai tử vong trong phòng làm việc trong tư thế treo cổ.

Theo đó, vào hôm 28/9, nhiều người thấy mùi hôi bốc ra từ căn phòng làm việc của nạn nhân, khi phá cửa vào phát hiện ông K. đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông K. chết từ cuối tuần trước đó.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc, lực lượng pháp y quân đội cũng tham gia khám nghiệm.

Hiện thi thể của ông K. đã được gia đình lo xong hậu sự. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai.

Điều đáng chú ý, cách đây gần 2 năm, ông Tạ Văn K. từng bị một nhóm đối tượng tấn công, hành hung dẫn đến bị thương nặng. Vụ việc được cho là do ông K. đứng ra “vạch rõ” những vi phạm của một số cán bộ công an phường Định Công, quận Hoàng Mai trong một vụ án.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 17h59’ ngày 2/10/2019, ông Tạ Văn K. bị 4 đối tượng dùng hung khí nguy hiểm tấn công dã man gây ra đa chấn thương toàn thân. Vợ ông K. là bà Nguyễn Thị Nga đã làm đơn và đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thông tấn báo chí vào cuộc làm rõ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vụ việc xảy sau khi ông Tạ Văn K. - Thẩm phán TAND quận Hoàng Mai ký quyết định đề nghị cơ quan điều tra của VKSND Tối Cao khởi tố vụ án liên quan đến một số cán bộ của Công an phường Định Công, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án hình sự.

Hiện PV không có thông tin về diễn biến và kết quả sau quyết định đề nghị trên của ông K. đối với các vi phạm của cán bộ Công an phường Định Công trong vụ án. Tuy nhiên, được biết trong vụ ông K. bị 4 đối tượng lạ mặt hành hung , Công an đã truy xét, bắt giữ được những người này nhưng vì lý do nào đó mà ông K. sau đó viết đơn bãi nại cho những đối tượng...

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: 4 người trong gia đình chết trong tư thế treo cổ