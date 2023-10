Thẩm mỹ ID Korea dùng “bác sĩ tốt nghiệp THPT”: Loạt thủ đoạn kiếm tiền bất chấp

Dùng "bác sĩ trình độ THPT" nâng ngực cho khách: Ngày 25/10, Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Thanh Khê cho biết vừa phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (địa chỉ 265-267 Hùng Vương) do ông Đ.X.T. (28 tuổi, trú huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ có nhiều sai phạm. Đáng nói, L.Th.H (24 tuổi, trú huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) dù không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; thậm chí nữ nhân viên này mới chỉ tốt nghiệp THPT và chưa qua đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn trực tiếp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, như nâng ngực. .. Cơ sở thẩm mỹ để nhân viên lao công căng da mặt cho khách: Ngày 2/10, UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 320 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Kangzin (trụ sở chính tại TP HCM, địa điểm kinh doanh thẩm mỹ Kangzin tại 368 đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vì công ty này đã có 5 hành vi vi phạm. Trước đó, trưa 12/8, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại cơ sở thẩm mỹ Kangzin. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an lập biên bản một số hành vi vi phạm tại cơ sở này. Đặc biệt, cơ quan công an phát hiện nhân viên là bà T.T.T. đang căng da mặt cho khách hàng. Qua làm việc, bà T. không xuất trình được bất cứ chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nào, và cho biết mình chỉ là nhân viên lao công dọn dẹp tại đây. Phạt Thẩm mỹ JW By Asian Luxury Beauty Clinic 135 triệu đồng: Đầu tháng 8/2023, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã đình chỉ, phạt Thẩm mỹ JW By Asian Luxury Beauty Clinic tại số 57 đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, số tiền 135 triệu đồng vì hoạt động không phép. Thẩm mỹ JW By Asian Luxury Beauty Clinic còn vi phạm quảng cáo khi chưa được xác nhận nội dung trước khi thực hiện, bị buộc tháo gỡ toàn bộ quảng cáo này. Viện thẩm mỹ Siam Thailan bị tước giấy phép hoạt động: Tháng 7/2023, Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa công bố danh sách xử phạt 7 cơ sở, cá nhân vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh từ ngày 30/6 đến 4/7. Trong đó,nổi bật có Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Siam Thái Lan có vi phạm tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ (Viện thẩm mỹ Siam Thailand - địa chỉ số 53 - 55 - 57 đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, TP HCM). Thanh tra Sở Y tế xác định Viện thẩm mỹ Siam Thailand có 4 vi phạm như lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Quảng cáo không đúng quy định.... Với hành vi vi phạm này, Viện thẩm mỹ Siam Thailand bị xử phạt 65 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn phát hiện 2 bác sĩ thẩm mỹ Triệu Lê Minh và Bùi Xuân Huân có hành vi chỉ định cho bệnh nhân sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh vì vụ lợi. Do đó, các bác sĩ trên bị xử phạt 7,5 triệu đồng/người, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 1 tháng. Viện thẩm mỹ KangZin sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề: Ngày 24/5, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã làm việc với đại diện Viện thẩm mỹ KangZin (phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa). Theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của Viện thẩm mỹ KangZin, cơ sở thực hiện dịch vụ spa, phun xăm thẩm mỹ. Bà Phạm Mai Phương (ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) là chủ hộ kinh doanh. Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà Phương trình bày và xác nhận cơ sở có sử dụng các dịch vụ thủ thuật xâm lấn như: cắt mi mắt, lấy bọng mỡ mi dưới… Cơ sở có bà B.T.D. là người trực tiếp làm thủ thuật trên. (Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Thẩm mỹ viện Kangzin vào ngày 17/5) Theo trình bày của bà Phương, bà D. là y sĩ đa khoa, thực hiện thủ thuật xâm lấn không có chứng chỉ hành nghề. Hiện, bà D. đã tự nghỉ việc và không liên lạc được. Như vậy, cơ sở đã sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề và hoạt động khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với cơ sở các lỗi vi phạm: cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề. (Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Thẩm mỹ viện Kangzin vào ngày 17/5) Cơ sở làm đẹp Vedette bị xử phạt liên tục 3 lần trong chưa đầy một năm: Từ tháng 6/2022 - 19/4/2023, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã 3 lần ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Ái Mỹ, chủ hộ kinh doanh Vedette (địa chỉ 62-64, đường 3/2, phường 12, quận 10) do có nhiều vi phạm như: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép; Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định... Viện thẩm mỹ ARIES hành nghề "chui" bị phạt 135 triệu đồng: Ngày 10/3/2023, Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính của bộ phận khám chữa bệnh từ ngày 2/3 đến ngày 9/3. Cơ sở bị phạt nặng nhất là Công ty TNHH Viện thẩm mỹ ARIES (52 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh). Cơ quan chức năng xác định nơi này có các lỗi vi phạm gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được xác nhận nội dung theo quy định. Viện thẩm mỹ ARIES bị phạt 135 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo sai phạm. Thẩm mỹ viện Quốc tế Venus (địa chỉ 2B-2C Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) bị phạt 26.500.000 đồng với các vi phạm như không niêm yết đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh; Chữa bệnh Không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh đầy đủ theo quy định của pháp luật; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định. Thanh tra Sở Y tế TP HCM buộc cơ sở tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm. Thẩm mỹ viện SBC bị xử phạt, tước giấy phép hoạt động 3 tháng: Đầu tháng 11/2022, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã xử phạt Công ty TNHH Y tế Shoubikai Việt Nam (Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ), địa chỉ 230 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM số tiền 47 triệu đồng về hàng loạt hành vi vi phạm: Không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh đầy đủ theo quy định của pháp luật; Không bảo đảm đầy đủ thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh; Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa và bệnh viện. Ngoài phạt tiền, Thanh tra Sở Y tế còn áp dụng các hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Nguyễn Văn Phượng trong thời hạn 3 tháng; Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở trong thời hạn 3 tháng. >>> Xem thêm video: Chân dung “nữ bác sĩ dỏm” là “bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng".

