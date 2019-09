Ám ảnh hiện trường container húc bay người đi xe máy xuống cầu Thanh Trì

Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 18h20 ngày 13/9, tại cột P4/14 cầu Thanh Trì, hướng từ quận Hoàng Mai đi Gia Lâm (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và 3 xe máy. Chỉ huy Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, tại thời điểm này, chiếc container 15C-085.22 kéo theo rơ moóc 15R-087.17 va chạm với 3 xe máy mang biển số lần lượt là 89H9-0082, 29P5-059.68, 89L2-0884. Vụ va chạm khiến phần đầu, lốp trước xe container hư hỏng nặng. Trong số các nạn nhân đi xe máy bị va chạm, tài xế điều khiển xe máy 89H9-0082 bị húc văng xuống cầu Thanh Trì (chưa xác định thương vong). Phần dài lan can cầu Thanh Trì bị gãy ngả nghiêng do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Tiếp nhận tin báo, tối cùng ngày, các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời phân luồng giao thông hướng cầu Thanh Trì đi Gia Lâm, và phối với cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn. Trong khi đó, phía dưới cầu Thanh Trì, lực lượng chức năng phải sử dụng các phương tiện cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân bị văng từ trên xuống. Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong màn đêm dưới cầu Thanh Trì. Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, hàng trăm phương tiện lưu thông trên cầu Thanh Trì gặp phải khó khăn, ùn tắc. Các phương tiện nhúc nhích từng cm trên cầu Thanh Trì. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn cũng như danh tính những người liên quan đang được cơ quan chức năng làm rõ.

