Thái Bình: Bố vợ và con rể cùng đánh chết kẻ nghi trộm gà

Chiều tối ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin ban đầu kết quả điều tra vụ gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra ngày 21/4/2019 tại chợ Thẫm (thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).



Theo đó, vào khoảng 4h sáng ngày 21/4/2019, Nguyễn Xuân Hinh (sinh năm 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư) đang ngủ tại ki ốt số 16 chợ Thẫm (thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) phát hiện Phạm Văn Hoàn (SN 1972, trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang) nghi đang trộm cắp gà của mình ở bên ngoài ki ốt.

Ngay sau đó, Hinh đã đuổi bắt Hoàn và cùng con rể là Đặng Văn Thế (SN 1994, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) tra hỏi, dùng chân tay đấm đá Hoàn. Hậu quả Hoàn chết trước khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an xã Minh Quang, Công an huyện Vũ Thư đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra khác để làm rõ vụ việc.

Trước đó, Thượng tá Bùi Tiến Trường - Trưởng Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong .

Khoảng 4h sáng cùng ngày 21/4, Công an huyện Vũ Thư nhận được tin báo anh Phạm Văn Hoàn trú tại địa chỉ trên tử vong một cách bất thường tại khu vực TTTM Vũ Thư, cạnh chợ Thẫm. Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt, xác định hiện trường nơi xảy vụ việc là ki ốt Hinh Dương (có địa chỉ ki ốt số 16 chợ Thẫm (thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai của những người có liên quan và các nhân chứng, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên.

Hiện Công an huyện Vũ Thư đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hinh. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.