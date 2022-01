Trước khi bị bắt, tên cướp ngân hàng ở Hải Phòng mua xe phân khối lớn?

Sáng nay 9/1, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Hải Phòng cùng các đơn vị, địa phương đã truy bắt được Nguyễn Văn Nam (24 tuổi) trú ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng – kẻ dùng súng cướp 3 tỷ đồng tại một chi nhánh ngân hàng ở TP Hải Phòng. Nam bị bắt tại khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm bắt giữ đối tượng Nam, tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn chì sử dụng gây án, số tiền và một xe mô tô phân khối lớn. Cơ quan Công an đang làm các thủ tục, di lý đối tượng Nam về Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, khoảng 15h20 ngày 07/01/2022, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng, Nam đã dùng súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng này ra ngoài cửa cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Theo camera ghi lại, thời điểm xảy ra vụ cướp, Nam mặc quần áo màu đen, mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai màu đen đi vào phòng giao dịch ngân hàng. Do bị tên cướp dùng súng uy hiếp, nữ nhân viên buộc phải gom số tiền tại bàn giao dịch và các khay tiền phía dưới đưa cho kẻ cướp. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng. Đồng thời, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự và Công an an các tỉnh phối hợp truy bắt đối tượng. Đáng chú ý, nguồn tin từ công an cho biết, sau khi cướp được số tiền lớn tại phòng giao dịch ngân hàng, Nam đã di chuyển lên Hà Nội, mua 1 chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R 1000cm3 làm phương tiện chạy trốn. Nam sử dụng chiếc mô tô phân khối lớn này di chuyển tới khu vực tỉnh thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Trước thời điểm Nam bị bắt, một chủ showroom xe chia sẻ lên mạng thông tin hình ảnh một khách hàng mua xe Kawasaki ZX 10R 1000cm3 người Hải Phòng. Nam khách hàng mặc chiếc áo khoác lông màu xám da báo tới cửa hàng và chọn chiếc xe phân khối lớn màu xanh đen. Đáng chú ý, chiếc áo và hình ảnh nam khách hàng trùng khớp với chiếc áo nghi phạm cướp ngân hàng mặc ở thời điểm bị bắt. Chiếc xe tang vật bị thu giữ. >>> Mời độc giả xem thêm video Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV

