Tàu cá ngư dân tiền tỷ bị sóng đánh chìm, lãnh đạo huyện nói… “chuyện bình thường”

Sóng đánh chìm tàu tiền tỷ của ngư dân

Sáng 19/10, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn xác nhận, trưa hôm (17/10), một chiếc tàu đánh bắt cá ngừ đại dương do bà Tô Thị Nhàn (ngụ xã Tam Quan Bắc) làm chủ, trong lúc ra khơi gặp thời tiết xấu, sóng to đã đánh vỡ nát và khiến chiếc tàu bị nhấn chìm cùng toàn tài sản của ngư dân ngay tại cửa biển Tam Quan. Sóng to đánh chìm chiếc tàu cá cả ngư dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

“Chiếc tàu cá cùng toàn bộ tài sản hơn 1 tỷ đồng bị chìm hoàn toàn. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 5 thuyền viên nhưng tất cả đều thoát thân an toàn. Hiện tại, thời tiết ở Tam Quan Bắc vẫn còn xấu, sóng to gió lớn nên việc ra khơi đúng thời điểm mở biển của ngư dân bị ảnh hưởng, hầu hết các tàu đều nằm lại bờ chờ thời tiết tốt mới ra khơi”, Chủ tịch xã Tam Quan Bắc cho biết.

Điều đáng nói là trong tối (17/10), ngay sau khi sự cố chìm tàu xảy ra, phóng viên đã trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn nhằm làm rõ thông tin thì vị cán bộ này cho rằng chuyện chìm tàu là chuyện bình thường.

“Ở đây có hơn 2.500 chiếc tàu cá, việc một chiếc bị chìm là chuyện bình thường”, vị lãnh đạo huyện Hoài Nhơn nói.