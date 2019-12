Tạm giữ nam bệnh nhân đốt bệnh viện, xé quần áo nữ điều dưỡng

Ngày 26/12, Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp bắt giữ đối tượng hành hung y tá, châm lửa đốt bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cơ sở 2 (phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai).



Danh tính đối tượng bị bắt giữa được xác định là Nguyễn Văn Hội (SN 1988, trú xóm Liên Trung, xã Hải Thương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Hội điều trị tại bệnh viện từ ngày 25/11 cho đến thời điểm xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập Nguyễn Việt Dương cho biết, khoảng gần 4h sáng ngày 26/12, tại khoa Ngoại bệnh viện có tiếng la hét. Khi các y tá, bệnh nhân chạy đến thì bệnh nhân Nguyễn Văn Hội đã châm lửa đốt bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy.

Cụ thể, vào thời điểm trên, Hội dậy hút thuốc lá nên bị một số bệnh nhân trong trong phòng bệnh và y tá trực nhắc nhở nên Hội châm lửa đốt gây cháy lan từ nhà vệ sinh ra phòng bệnh nhân khoa Ngoại bệnh viện. Chưa dừng lại, Hội còn dùng chổi đập vỡ kính cửa phòng bệnh khiến các y bác sỹ và bệnh nhân vô cùng hoảng sợ. Chị Lê Thị Hằng, y tá trực đã chạy vào can ngăn thì bất ngờ bị đối tượng đánh vào mặt khiến chị Hằng bị thương. Một số bệnh nhân ở bệnh viện cũng bị tấn công.

Thời điểm cán bộ tại bệnh viện trình báo công an địa phường cùng cảnh sát PCCC. Khi cảnh sát có mặt, Hội vẫn đang khống chế nữ điều dưỡng, xé rách quần áo với ý định hiếp dâm.

Ngay sau đó, Công an thị xã Hoàng Mai đã triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ đối tượng Hội. Lực lượng PCCC đã triển khai các tổ công tác, một tổ hướng dẫn y bác sỹ, bệnh nhân ra khỏi hiện trường một cách nhanh chóng và triển khai các phương án chữa cháy, ngăn đám cháy lan ra toàn bộ bệnh viện.

Đối tượng Hội bị lực lượng cảnh sát khống chế.

Vụ cháy đã làm cháy 2 chiếc điều hòa và một số vật dụng trong phòng bệnh nhân. Đối tượng đã đập vỡ 2 cửa kính của bệnh viện. Hiện nữ điều dưỡng bị Hội khống chế vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện với chấn thương vùng đầu gây tụ máu. Điều dưỡng này hiện mang thai tháng thứ 3.

Hiện đối tượng Hội đã được đưa về trụ sở Công an thị xã Hoàng Mai để tiếp tục điều tra làm rõ.

