Tạm giữ hình sự một Trưởng phòng Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 20/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, căn cứ tài liệu điều tra vụ án và các quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hinh (SN 1981, là Trưởng phòng, Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. Đây là một trong những diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về vật liệu nổ; Sử dụng trái phép vật liệu nổ” tại Thủy điện Nậm Cấu.

Cơ quan CSĐT công bố lệnh khám xét nơi ở của Vũ Văn Hinh.

Theo hồ sơ vụ án, qua các phương tiện truyền thông Trần Văn Huy SN1985, HKTT tại: tổ 11, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, là kỹ sư làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Phát (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) biết được Cơ quan pháp luật đang mở rộng điều tra vụ án Thủy điện Nậm Cấu, qua nhiều ngày trăn trở về việc làm sai phạm của bản thân, ngày 19/8/2024 Huy đã đến Cơ quan điều tra để xin tự thú về hành vi đưa hối lộ, đồng thời xin nộp số tiền 140 triệu đồng.

Tại buổi làm việc Huy khai nhận: Từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024, Trần Văn Huy đã vận động được 205 người làm công việc có liên quan đến VLN của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia để đề xuất với phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công thương mở 04 lớp tập huấn kỹ thuật an toàn VLNCN. Quá trình tổ chức lớp tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN, Huy đã thu số tiền từ 2 đến 3.5 triệu đồng/người (thu tổng số tiền là510.000.000 đồng) để chi phí mở lớp và chi “bôi trơn” 220 triệu đồng cho ông Vũ Văn Hinh, Trưởng phòng, phòng quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh, mục đích để được tạo điều kiện trong việc tập huấn rút ngắn 4/5 số ngày học, thi bao đỗ. Sau khi tổ chức 4 lớp, Huy đã thu lợi, chiếm hưởng 140 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu do Trần Văn Huy cung cấp, Cơ quan điều tra đã mời Vũ Văn Hinh lên làm việc; sau khi nhận giấy triệu tập, biết những sai phạm của mình có thể đã bị bại lộ nên Hinh đã đến Cơ quan điều tra xin viết đơn đầu thú hành vi Nhận hối lộ và thú nhận. Trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo Sở Công thương, chỉ đạo cấp dưới trong việc giám sát tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN đã có nhiều sai phạm như: đã trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng do Trần Văn Huy đưa để “đơn giản” việc tập huấn, thi; từ đó Hinh chỉ đạo cấp dưới “làm ẩu” buông lỏng giám sát, không thực hiện đúng các quy định về tập huấn đối với loại vât liệu nguy hiểm này. Sau khi nhận số tiền trên, Hinh đã đưa một phần cho một số người tại Sở Công Thương, phần lớn số tiền còn lại Hinh giữ chi tiêu cá nhân. Sau buổi làm việc Hinh đã tự nguyện giao nộp 220 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.