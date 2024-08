Hành trình truy bắt kẻ giết hàng xóm, trốn biệt tích suốt 22 năm

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2024, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phục hồi điều tra vụ án giết người đối với Lương Văn Bún (43 tuổi, nguyên quán xã Kim Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An). Lương Văn Bún bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào. Theo hồ sơ, năm 2002, Bún bước sang tuổi 21, suốt ngày xảy ra cãi vã với hàng xóm về thửa đất mình đang sinh sống tại bản Com. Dần dà mâu thuẫn căng thẳng lên cao, chính quyền xã đã nhiều lần hòa giải, nhưng hai bên chưa thống nhất về ranh giới đất. Vào tháng 11/2002, khi hàng xóm đóng cọc để dựng rào bao quanh phần đất của mình, hai bên lại xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Bún chạy vào nhà, xách khẩu súng tự chế vẫn dùng để đi săn, bắn chết hàng xóm. Sau khi gây án, Lương Văn Bún chạy trốn vào rừng. Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt Lương Văn Bún nhưng không có kết quả. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 24/1/2003, Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Lương Văn Bún. Đây là vụ án chấn động dư luận trong thời gian dài, trở thành nỗi ám ảnh của người dân bản nghèo ở huyện miền núi này. Một thời gian ngắn sau, vợ con Bún cũng mất hút khỏi địa phương. Cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng Bún đưa vợ con vượt biên sang Lào để sinh sống. Cuộc tìm kiếm Lương Văn Bún vẫn được triển khai, nhưng không có manh mối nào khả dĩ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Năm 2004, khi đại công trình thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) được xây dựng. Để "nhường đất" cho dự án này, người dân nhiều xã thuộc vùng lòng hồ thủy điện phải di dời tái định cư. Người dân bản Com và nhiều bản làng khác của xã Kim Đa được di dời đến xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương), cách quê cũ cả trăm cây số để tái định cư. Năm 2009, xã Kim Đa chính thức bị xóa tên trên bản đồ hành chính cấp xã của huyện Tương Dương. Thế nhưng, tội ác của Lương Văn Bún thì vẫn còn nguyên... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thiếu tá Nguyễn Duy Hiển, Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào thời điểm gây án, Lương Văn Bún chưa làm giấy tờ tùy thân. Ngoài nhận định đối tượng đã trốn sang Lào, lực lượng chức năng không có bất kỳ thông tin nào về đặc điểm nhận dạng của Bún ngoài ít thông tin chung chung như cao khoảng 1m60, da đen, lông mày rậm, mũi thẳng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát đã rà soát hàng trăm địa điểm, gặp hàng trăm người thân, bạn bè của bị can để tìm manh mối, nhưng không ai biết Bún đang ở đâu, làm gì. Không bỏ cuộc, nhóm trinh sát tiếp tục lần theo các đầu mối, nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân, âm thầm cóp nhặt những thông tin liên quan. Cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện những manh mối về Lương Văn Bún. Tuy nhiên, để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, ngoài thay tên, đổi họ, nhập hộ khẩu tại Lào, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, chọn những nơi hẻo lánh, thưa thớt dân cư để sinh sống. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi lực lượng chức năng truy bắt có mặt tại nơi Bún sinh sống ở Lào, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Đầu năm 2024, trinh sát phát hiện Lương Văn Bún xuất hiện tại bản Pá Lay, huyện Xaythani, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Kế hoạch bắt Bún nhanh chóng được vạch ra. Ngày 1/4, tổ công tác gồm 4 trinh sát lên đường sang Lào. Nhiều ngày đêm lần theo dấu vết, xác minh từ những thông tin nhỏ nhất, các trinh sát dần khoanh vùng được khu vực nơi Bún ẩn náu. (Lực lượng chức năng dẫn giải, bàn giao Bún và một đối tượng truy nã khác qua cửa khẩu) "Không có đặc điểm nhận dạng cụ thể, cùng với việc thời gian đã trôi qua hơn 20 năm khiến đối tượng có nhiều thay đổi về bên ngoài, nên việc bắt giữ, đấu tranh với đối tượng sẽ rất khó khăn. Chưa kể, đối tượng đang làm công nhân xây dựng cho một công ty thuộc đặc khu kinh tế của Trung Quốc tại Viêng Chăn, do đó việc tiếp cận, bắt giữ sẽ gặp nhiều trở ngại", Thiếu tá Nguyễn Duy Hiển cho biết. Một tổ công tác phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam tại Lào và công an các địa phương của bạn bàn phương án "dụ rắn rời hang". Mặt khác, một tổ công tác trong nước được lệnh đến nơi tái định cư của người dân bản Com ở xã Thanh Sơn (Thanh Chương) để phối hợp nhận diện đối tượng. Chiều 4/4/2024, tổ công tác tại Lào với sự phối hợp, hỗ trợ từ Bộ Công an và công an nước bạn đã dụ Lương Văn Bún xuất hiện ngoài khu vực đặc khu kinh tế. "Khi Bún vừa xuất hiện, chúng tôi tiếp cận, gọi tên "cúng cơm" của anh ta, nhưng đối tượng đã có sự phòng bị từ trước, tỏ ra bình tĩnh, chỉ trả lời bằng tiếng Lào, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Qua phiên dịch, đối tượng khẳng định không phải, không biết Lương Văn Bún là ai", Thiếu tá Hiển kể lại. Từ những xác nhận của các nhân chứng cũng như bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần một giờ, tổ công tác buộc Bún phải thừa nhận thân phận của mình. >>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm vì cho rằng bị ném đá lên mái nhà.

