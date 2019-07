Tài xế xe tải bị lật tại Hải Dương đối diện mức án tù thế nào?

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải bị lật tại Hải Dương khiến 5 người thiệt mạng, 2 người bị thương xảy ra vào sáng 23/7, tại QL 5, thuộc xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, chiều 25/7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế xe tải Hà Văn Hoàng (SN 1993, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 24/7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Thành cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Hà Văn Hoàng.Trao đổi với phóng viên, Luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí MInh cho biết, bị can trong trường hợp này sẽ áp dụng Điều 260 Tội vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ theo Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đây là hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về an toàn giao thông đường bộ, đó là những quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông vận tải, đảm bảo cho hoạt động vận tải đường bộ được thông suốt, được tiến hành bình thường, và bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe tài sản của công dân và các tổ chức...

Luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh.

Vụ tai nạn khiến 5 người chết

Khoản 3 Điều 260 Bộ luật hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: (a) Làm chết 03 người trở lên; (b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; (c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. Như vậy nếu chứng minh được đây là lỗi của tài xế thì tài xế có thể sẽ đối diện với mức án 15 năm tù.Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 6h5 ngày 23/7, tại Km63+500, Quốc lộ 5, đoạn qua xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xe ôtô tải biển kiểm soát 29H-150.97 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp Vận Việt có địa chỉ tại 12/21 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội do Hà Văn Hoàng điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, do không làm chủ tốc độ đã tông vào lối mở, chiếc xe tải chở nước đóng chai bị lật và đổ vào nhiều người đang chờ sang đường., 2 người bị thương.Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Hà Văn Hoàng khai báo do bị hỏng hệ thống phanh xe nên chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông. Cơ quan Công an đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành xét nghiệm để xác định chất ma túy, nồng độ cồn trong người lái xe Hoàng. Các xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính.