Tài xế xe khách tông chết 2 bé gái ở Bình Dương lĩnh án 9 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thái Dương tại phiên tòa.

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận thời gian dài. Ban đầu, công an, VKS ND thị xã Dĩ An quyết định không khởi tố vụ án, cho rằng nguyên nhân tai nạn là do xe khách hỏng phanh (lỗi khách quan, không phải do tài xế).

Không đồng ý kết quả trên, chị Lê Thị Kim Chung (bị thương tật 53% trong vụ xe khách tông chết 2 bé gái ở Bình Dương, mẹ của bé gái gặp nạn) đã làm đơn kêu cứu báo chí.

Sau nhiều bài viết báo chí phản ánh, phân tích về quyết định sai của công an, VKS ND thị xã Dĩ An, Công an tỉnh, VKS ND tỉnh quyết rút hồ sơ lên điều tra. Công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương sau đó.

Trở lại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKSND tỉnh cho rằng bị cáo Dương rất ẩu, khi lái xe khách biết xe có dấu hiệu hư hỏng phanh nhưng không dừng lại kiểm tra, sửa chữa mà còn tăng tốc rồi tông hàng loạt xe ô tô và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Dựa trên những căn cứ trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Dương 8 năm tù tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và 1 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu gải của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt của bị cáo Dương là 9 năm tù giam.