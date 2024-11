Tài xế ô tô đâm đoàn người đưa tang bị xử lý thế nào?

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Ty (SN 1960, trú tại Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội), người điều khiển ô tô đâm vào đoàn người đưa tang khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương. Việc tạm giữ tài xế này để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



Khoảng 8h30 ngày 31/10, tại đường liên xã Hát Môn - Vân Nam, đoạn thuộc thôn 6 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, xe ô tô BKS 30L- 220 36 do ông Nguyễn Văn Ty điều khiển đã bất ngờ đâm vào thành trụ cầu H8 rồi tiếp tục đâm vào 4 nam giới trong đoàn người đưa tang đang đi bộ phía trước. Sau đó, ô tô va chạm với 1 xe máy đang để trước cửa nhà dân và dừng lại. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương, xe ô tô và xe máy bị hư hỏng. Kiểm tra ban đầu, tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, 3 người bị thương và hư hỏng tài sản. Do đó, cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ thông tin ban đầu vụ tai nạn, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ xe ô tô mất lái là do yếu tố kỹ thuật hay có lỗi thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ của người điều khiển phương tiện.

Trong trường hợp nếu là lỗi kỹ thuật, không phải do người điều khiển phương tiện giao thông sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, nếu trường hợp kết quả xác minh cho thấy các thông số kỹ thuật bình thường, chiếc xe vẫn còn trong thời hạn lưu hành, việc mất lái là do người điều khiển phương tiện đã thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý tài xế về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự.

Vụ tai nạn giao thông này rất thương tâm khi nạn nhân vừa đi đưa đám ma. Ngoài ra còn khiến 3 người khác bị thương, nhiều người hoảng loạn khi chứng kiến tại hiện trường.

Vụ việc cho thấy, rõ ràng xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, chỉ cần một chút sơ xuất, bất cẩn hoặc do yếu tố kỹ thuật là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho những người tham gia giao thông. Bởi vậy, khi tham gia giao thông mọi người đều có ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông, cần phải rất thận trọng để tránh những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn giao thông có giấy phép lái xe hay không, kỹ năng điều khiển phương tiện của người này thế nào.

Theo hình ảnh ghi lại, chiếc xe còn rất mới, có thể là xe mới mua và người điều khiển chưa quen xe hoặc có sai sót trong việc đạp nhầm chân ga dẫn đến tai nạn xảy ra. Đối với người lái xe là người cao tuổi, ít điều khiển phương tiện, kỹ năng không tốt và phương tiện mới cũng có thể xảy ra sai sót dẫn đến tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ lời khai của tài xế, đánh giá chất lượng của phương tiện, làm rõ có lỗi kỹ thuật hay do lỗi chủ quan của người điều khiển để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người đối với vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông cũng như trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội.

