Tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến hai bà bầu nhập viện là ai?

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô đâm liên hoàn khiến hai bà bầu nhập viện trên đường Trần Duy Hưng xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 25/12, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế gây tai nạn là Trần Quyết Thắng (SN 1972, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Người dân bức xúc vây kín chiếc ô tô gây tai nạn ở hiện trường. Chưa hết hoảng sợ, tài xế taxi mang biển số 30A-294.08 tên Trần Quốc Toàn (SN 1982, ở xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) cho biết, thời điểm trên anh đang đang lưu thông trên đường hướng BigC - Trần Duy Hưng, di chuyển ngay phía sau chiếc ô tô 31F-9382 gây tai nạn.



“Tôi thấy tài xế bất ngờ tông thẳng vào trụ đèn tín hiệu phân làn, bị văng bật lại và húc vào xe ô tô biển 30F-223.27 khiến xe này bị móp phần đầu và cửa phía tay lái. Tài xế tiếp tục đâm 2 xe máy khiến 4 người bị ngã xuống đường, trong đó có phụ nữ mang thai bị chảy nhiều máu”, - anh Toàn kể lại.

Một nhân chứng khác cho biết thêm, sau cú đâm liên hoàn, tài xế ô tô 31F-9382 đi đến gần cầu vượt Trần Duy Hưng vòng lại, tiếp tục va chạm làm vỡ gương bên lái của xe taxi 30A-294.08.

Khi chiếc ô tô gây tai nạn bỏ chạy đến gần cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh thì bị chết máy, dừng lại. Một vài người dân do bức xúc trước hành vi của tài xế và thấy anh ta có biểu hiện say xỉn nên đã lao tới túm tóc, đấm tài xế nhưng may mắn có cảnh sát kịp thời can ngăn.

Ngay sau đó, tài xế Trần Quyết Thắng cùng một số người có liên quan được cảnh sát đưa về trụ sở Công an phường Trung Hòa để làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.