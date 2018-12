Giám đốc công ty nước ngoài treo cổ tự tử trong khách sạn

(Kiến Thức) - Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc một giám đốc là người nước ngoài tử vong trong tư thế treo cổ tại khách sạn The S.G. Trong phòng khách sạn phát hiện lá thư tuyệt mệnh để lại.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc một giám đốc người nước ngoài treo cổ khách sạn The S.G có địa chỉ tại phường Tân Bình, TP Hải Dương.



Thông tin ban đầu về vụ việc giám đốc người nước ngoài treo cổ trong khách sạn, khoảng 7h20 ngày 20/12, lễ tân khách sạn The S.G phát hiện ông S. (SN 1969) – là người nước ngoài hiện đang làm giám đốc công ty H… tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây dù tại cảnh cửa phòng ngủ.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo, công an TP Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh để trong phòng ngủ.