Tai nạn ở Hải Dương: Những hình ảnh tang thương ám ảnh cả triệu người

Chiều 21/1, tại km76+410, quốc lộ 5, thuộc địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương, xe tải BKS 29C-71953 đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang. 7 người tử vong tại chỗ, 1 người chết khi đưa vào bệnh viện và 8 người khác bị thương. Những hình ảnh vụ tai nạn là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của những nạn nhân may mắn thoát chết trong gang tấc. Biến làng quê yên bình thành nơi tang thương trùm phủ khi đâu cũng là cờ tang và cáo phó. Những bạt tang được dựng lên tại nhiều nơi. Là nỗi đau không chỉ những người thân mà cả những người dân địa phương. Những vòng hoa tang trải khắp đường làng. Những cỗ xe tang xuất hiện nhiều nơi. Những tiếng khóc than của người nhà các nạn nhân. Là những nỗi đau tột cùng. Nước mắt có thể sẽ ngừng rơi theo thời gian nhưng nỗi đau còn mãi mãi. Người thân các nạn nhân đột ngột mất đi những trụ cột gia đình. Trở thành nỗi đau khó nói lên bằng lời. Hình ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Những sự sẻ chia của các cơ quan chức năng đến gia đình các nạn nhân. Lời động viên an ủi giúp người thân nạn nhân vơi bớt nỗi đau. Các cơ quan ban ngành phúng viếng, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Những người thân, chòm xóm đến chia buồn. Nhưng nỗi đau tột cùng khó có thể nguôi ngoai. Tiếc rằng, tất cả nỗi đau của gia đình các nạn nhân, nỗi ám ảnh của người dân về tai nạn giao thông đều xuất phát từ những lái xe thiếu ý thức, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện như lái xe Lương Văn Tâm này.

