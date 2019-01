Hà Nội: Phát hiện cơ sở sản xuất giò trộn hàn the nguy hại

Sáng 22/1, Đội 6 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò ở địa chỉ số 10 ngách 37 ngõ 460 Khương Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có giấy phép đăng ký kinh doanh cũng như các loại giấy tờ khác theo quy định. Tại hiện trường, đoàn kiểm tra liên ngày đã test nhanh đối với các loại giò ở đây thì phát nhiều thành phẩm dương tính với hàn the. Chủ cơ sở sản xuất giò được xác định là Nguyễn Đăng Khoa (trú tại huyện Thanh Oai). Bước đầu Khoa thừa nhận, có sử dụng hóa chất trên cho vào sản phẩm để sản xuất và bán ra thị trường. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ, buộc thiêu hủy tại chỗ 114 kg giò dương tính với hàn the.

