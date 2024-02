Sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay đến Nội Bài không thể cất - hạ cánh

Ông Tô Tử Hà – Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, sáng nay (02/02) do điều kiện sương mù dày đặc đã có gần 100 chuyến bay không thể cất/hạ cánh.

Nhiều tàu bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài do tầm nhìn hạn chế (Ảnh: NIA).

Theo đại diện Cảng HKQT Nội Bài, hoạt động cất/hạ cánh tại sân bay này bắt đầu bị ảnh hưởng bởi sương mù và trần mây thấp từ khoảng 2h sáng 2/2. Tầm nhìn bị hạn chế khiến các chuyến bay không thể cất/hạ cánh. Toàn bộ các chuyến bay có thời gian cất, hạ cánh từ 2h sáng đều không thể thực hiện theo kế hoạch.

Theo thống kê sơ bộ thì có 9 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị. 37 chuyến bay có lịch trình đến Cảng HKQT Nội Bài không thể hạ cánh. 54 chuyến bay khác cũng chưa thể cất cánh rời khỏi sân bay này vì thời tiết xấu. Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho hay, những chuyến bay chậm vì những lý do điều kiện thời tiết như thế này là tình thế bắt buộc, vì lý do an toàn của hành khách. Cảng mong các hành khách thông cảm.

Theo các chuyên gia hàng không, sương mù dày và tầng mây thấp sẽ trực tiếp gây cản trở tầm nhìn khi máy bay lăn ở trên sân và chạy đà cất cánh tại đường cất hạ cánh. Đặc biệt là khi cất cánh bởi đây là hoạt động đòi hỏi phi công dùng mắt để điều khiển tàu bay chạy đúng trên đường cất hạ cánh. Do đó, khi tầm nhìn bị hạn chế, hoạt động cất cánh rất khó thực hiện. Được biết, trong ngành Hàng không, hiện tượng gây giảm tầm nhìn được xem là nguy hiểm, có khả năng uy hiếp an toàn bay .