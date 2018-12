Sự thật cuộc sống vương giả của các ông trùm ma túy

Năm 2018, Hàng loạt “đại gia” có cuộc sống vương giả, tiêu tiền như nước, lần lượt bị công an đưa vào tầm ngắm, bởi đằng sau vẻ hào nhoáng đó ẩn chứa những bí mật kinh hoàng.

Đấu súng tiêu diệt trùm ma túy Lóng Luông, ông trùm có phong cách đại gia

Hang ổ của trùm ma túy Lóng Luông bị đánh sập. Ngày 26/6/2018, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Công an đã huy động hơn 300 trăm cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện đặc chủng, xe bọc thép vào bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), bao vây hang ổ của 2 trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận chuột, trú tại Sơn La). Hai đối tượng là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 2.700 bánh heroin đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự. Khi đường dây ma túy bị phát hiện Tuân và Thuận bỏ trốn về bản Tà Dê, Lũng Xá lôi kéo một số đối tượng truy nã ở các nơi về tụ tập, mua bán ma túy. Trước khi trở thành ông trùm ma túy khét tiếng, Nguyễn Thanh Tuân có cuộc sống nghèo khó. Sau vài năm rời quê, Tuân trở về quê với phong cách sống của đại gia lắm tiền, đi ô tô, cổ đeo dây chuyền gắn nanh con hổ. Sau một thời gian điều tra và lên kế hoạch phá án, ngày 16/6, Công an tỉnh Sơn La quyết định “cất vó”. Trong hai ngày 26 – 27/6, lực lượng công an kêu gọi các đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng. Đã cho mẹ đẻ, vợ trực tiếp kêu gọi, vận động đầu thú nhưng các đối tượng không chấp hành, dựng boong ke chống trả quyết liệt, buộc ban chuyên án phải dùng biện pháp mạnh. Cuộc quyết đấu kéo dài sang ngày 28.6. Sau những giờ phút cân não và đấu tranh kiên quyết, 4 tên tội phạm bị tiêu diệt trong đó có 2 trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận, và Nguyễn Thanh Tuân, 3 đối tượng khác bị bắt sống. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và Chống người thi hành công vụ. Trùm đường dây sản xuất ma túy lớn nhất VN Văn Kính Dương và người tình Ngọc “Miu” sa lưới Rạng sáng ngày 4/11/2010 tại trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa, trong lúc đang thụ án tù Văn Kính Dương đã cưa song sắt ô cửa, vượt hàng rào thép gai bỏ trốn. Dương bỏ trốn vào TP.HCM lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu rồi thuê căn hộ tại khu dân cư biệt lập, cao cấp để sản xuất, mua bán trái phép ma túy. Nhờ buôn bán ma túy mà dương sở hữu hàng loạt siêu xe, biệt thự, trong két sắt lúc nào cũng có hàng chục tỉ đồng tiền mặt. Đặc biệt, Dương chinh phục người tình là hot girl chỉ sau 1 đêm chinh phục khi lạnh lùng nhét vào túi xách cô ta 5.000 USD, rồi hôm sau mua tặng một chiếc siêu xe trị giá 25 tỷ đồng. "Tay chân" trong đường dây của Dương có Nguyễn Đức Kỳ Nam (anh họ của Dương) và Nguyễn Đắc Huy (em họ của Dương). Riêng hot girl khá nổi tiếng (bạn gái của Dương) là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tự Miu) giúp Dương trữ ma túy ở các căn hộ thuê để phân phối cho các đại lý. Từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Công an TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh đã theo dõi, đánh úp, bắt trọn băng nhóm này. Theo cơ quan điều tra, tổng cộng Văn Kính Dương đã sản xuất thành công 120 kg ma túy, tiêu thụ thành công 18 kg thuốc lắc. Ngày 3/10, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP.HCM đã truy tố ông trùm Văn Kính Dương (38 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cùng đồng bọn về tội "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy". Đại gia” xứ Lạng Triệu Ký Voòng và sự thật đằng sau cuộc sống xa xỉ Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Triệu Ký Vòong. Tháng 5.2018, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, bắt khẩn cấp 3 đối tượng. Trong đó, nổi lên "ông trùm" ma túy là Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).



Triệu Ký Voòng vốn được coi là người có “máu mặt” ở xứ Lạng. Ngoài khu đất vàng trên 3.000m2, Voòng còn cho xây nhiều nhà hàng, khách sạn, biệt thự khủng ngay giữa trung tâm thành phố Lạng Sơn. Thế nhưng, ẩn sau cuộc sống xa xỉ này thực chất là tập đoàn buôn ma túy “khủng”.

Xác định đây là đường dây ma túy có nhiều đối tượng phức tạp, thủ đoạn tinh vi, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của 5 đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh hơn 500 ngày lần theo dấu vết, truy bắt đối tượng.

Đến ngày 16.5, công an đã bắt giữ được đàn em của Voòng là Phạm Xuân Lân (SN 1981) và Phạm Xuân Dũng (SN 1983) khi 2 đối tượng này đang trên đường vận chuyển 20 bánh heroin đi tiêu thụ.

Triệu Ký Voòng bị bắt giữ ngay sau đó. Đến ngày 20-5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Triệu Ký Voòng và đối tượng Phạm Xuân Lân để điều tra, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

20 bánh heroin trong chuồng gà “tố” trùm ma túy xứ Lạng

Chưa đầy 2 tháng sau khi Triệu Ký Voòng sa lưới, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triệt phá đường dây mua bán hàng nghìn bánh heroin do ông trùm Vi Văn Thế (47 tuổi, ở Lạng Sơn) điều hành.

Cụ thể, ngày 19-7, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt, khám xét nơi ở của Hà Văn Dựng (41 tuổi, trú huyện Cao Lộc), thu giữ 20 bánh heroin được cất giấu tại chuồng gà. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm 4 đối tượng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai đã nhiều lần mua bán, vận chuyển ma túy cho “ông trùm” Vi Văn Thế.

Đến ngày 21.7.2018, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ khẩn cấp Vi Văn Thế. Thời điểm bị bắt, “ông trùm” này đang tìm cách trốn sang Lào.

Với tài liệu thu thập, công an xác định Thế chính là người cầm đầu vụ án buôn bán 179 bánh heroin do Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (TQ) khám phá hồi tháng 3.2018.

Trước khi bị bắt, nhờ buôn ma túy Thế có cuộc sống vương giả, sở hữu khối tài sản khủng như biệt thự, xế hộp range rover cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiệu “chuột” – trùm ma túy vương giả nhất Sài Gòn

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy cực “khủng” từ Lào về Việt Nam.

Theo cơ quan công an, cầm đầu đường dây này là Phạm Hữu Hiệu (Hiệu “chuột”, 48 tuổi, quê Nghệ An).

Hiệu được đánh giá là lọc lõi, từng thực hiện thành công nhiều chuyến mua bán ma tuý vào Sài Gòn. Ông ta sống như đại gia, sở hữu nhiều nhà đất, trang trại.

Sau một thời gian theo dõi, chiều 11.7.2018, trong lúc Hiệu xách vali ma túy đến giao cho Lý Thơ Phước trước một chung cư trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú) lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Trong chiếc vali của ông “trùm” chứa 60 bánh heroin.

Qua khám xét nhà Phước ở quận Bình Tân, cơ quan Công an thu thêm 32 bánh heroin.

Khám xét tại 7 địa điểm cất giấu “hàng” của đường dây này, cảnh sát thu giữ 179 bánh heroin, gần 4 tỷ đồng. Nhiều đối tượng có liên quan bị bắt giữ để điều tra.