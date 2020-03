Sư "dỏm" trộm tài sản chùa Vĩnh Long thế nào?

Trưa 9/3, Cường mặc áo giống nhà sư, thuê taxi từ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến Tịnh xá Ngọc Hưng ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình. Cường ghé vào quán nước bên đường hỏi thăm về tịnh xá, sau đó quan sát để đột nhập vào trộm tài sản.

Một lúc sau, Cường thấy ông Cao Văn Lâm (55 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) - trụ trì Tịnh xá Ngọc Hưng đi ra ngoài nên lẻn vào phòng thờ mở tủ lấy trộm 3 điện thoại di động, 100 USD và hơn 31 triệu đồng.

Cường bỏ số tài sản trên vào túi xách màu nâu, đeo trên người rồi đi ra ngoài nhưng đúng lúc trụ trì quay trở lại thì phát hiện, tri hô bắt giữ.

Đối tượng Phạm Văn Cường tại cơ quan Công an.

Sư dỏm trộm tài sản chùa Vĩnh Long có thể sẽ bị xử lý thế nào? Theo điều 173 của Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội trộm cắp tài sản:

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

Ngoài ra theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì chỉ những tội sau khi có đơn rút yêu cầu khởi tố trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án sẽ bị đình chỉ:

Nhức nhối nạn mất cắp cổ vật trong đình chùa