Sơn La: Sạt lở đất khiến 3 người trong một gia đình thương vong

Ngày 5/8, thông tin từ UBND xã Tạ Khoa, khoảng 3h sáng cùng ngày, đất từ laluy dương đã sạt vào nhà anh Mùa A Say, tại bản Ọ B, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La khiến con gái anh Say là M.T.T.M (SN 2024) tử vong tại chỗ. Vợ anh Say là Hạng Thị Nụ bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên; anh Say bị thương nhẹ.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Ngay khi nhận được tin báo, cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện Bắc Yên và xã Tạ Khoa đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị nạn.

Theo báo cáo của tỉnh Sơn La, những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, mưa lũ đã làm 12 người chết, 8 người bị thương; thiệt hại trên 2.670 nhà; 29 điểm trường bị ảnh hưởng; lũ cuốn trôi 15 cầu treo; hư hỏng 82 công trình thủy lợi; 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Tổng thiệt hại khoảng hơn 500 tỷ đồng.