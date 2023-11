Chân dung doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh bị bắt vì cáo buộc lừa đảo trồng sâm

Ngày 10/11, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo tài liệu của Công an quận Cầu Giấy, Công ty MHG sâm Ngọc Linh đăng ký 58 ngành nghề kinh doanh; thực hiện hàng loạt quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, trang web và tổ chức các hội thảo mời người dân đến. Quá trình hoạt động đến tháng 11/2022, bà Hạnh đưa thông tin sai sự thật về dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh ở nhiều tỉnh với lợi nhuận cao, mục đích để huy động vốn. Cơ quan công an xác định không có gói vay ưu đãi 16.000 tỷ đồng nào của Chính phủ cho công ty này, cũng không có những dự án trồng sâm được cấp phép tại các địa phương liên quan. Lấy tiền của người đóng sau trả lãi cho người đóng trước là cách thức huy động vốn. Những bản hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên đã gây rất nhiều khó khăn cho điều tra, xác minh. Khi ký hợp đồng đầu tư góp vốn, người dân được hứa hẹn sau 1 năm sẽ trả cả gốc lẫn lãi với số tiền lãi hàng tháng là 2%. Đã có hàng nghìn người tham gia góp vốn, tuy nhiên, khi đến hạn tất toán, rất nhiều người không nhận được tiền. Việc công ty này giới thiệu có các dự án trồng sâm tại 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum nhằm huy động vốn đã từng báo chí phản ánh Công ty MHG sâm Ngọc Linh đưa thông tin gian dối trong huy động vốn hồi đầu tháng 8. Hai tỉnh trên đều không có dự án trồng sâm nào của tập đoàn này trên địa bàn. >>> Xem thêm video: Đại tá công an “rởm” đi xe biển xanh giả lừa đảo hàng tỷ đồng.

