“Siêu lừa” Hà Nội giả thiếu tướng quân đội đoạt 83 tỷ như nào?

giả danh tướng quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Hoa Hữu Long và vợ là Cao Thị Kim Loan. (Ảnh: CAND) Mới đây, cơ quan an ninh điều tra công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 14 bị can trong đường dâylừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, hai bị can chính trong vụ án này là Hoa Hữu Long (56 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và vợ là Cao Thị Kim Loan, cùng 12 đồng phạm khác cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, tháng 2/2018, Cục Bảo vệ An ninh quân đội, Bộ Quốc phòng nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo về một đối tượng tự xưng là Hoa Hữu Long, thiếu tướng quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, thông qua hình thức nhận người vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương của Bộ Quốc phòng (S10).

Khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Bảo vệ An ninh quân đội đã tổ chức điều tra xác minh cho thấy Bộ Quốc phòng không có ai là thiếu tướng Hoa Hữu Long và không có Tập đoàn Đông Dương nào. Do đó, đến đầu tháng 4/2018, Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công an TP Hà Nội.

Đến ngày 14/4/2018, cơ quan an ninh điều tra công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan đến vụ việc nêu trên.

Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra xác định từ khoảng cuối năm 2015, lợi dụng việc Bộ Quốc phòng đang có đề án tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội, Hoa Hữu Long cùng một số đối tượng đã sử dụng các quyết định, tài liệu giả, mạo danh Bộ Quốc phòng, tạo dựng việc có chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương, Binh đoàn 10 (S10) và có nhu cầu tuyển dụng nhân viên tại nhiều tỉnh, thành phố.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Hoa Hữu Long và các bị can khác đã thu tiền khoảng 1.000 người có nhu cầu xin việc (thấp nhất 65 triệu đồng, cao nhất 150 triệu tùy từng vị trí, cấp bậc, chức vụ) với tổng cộng hơn 83 tỷ đồng để chạy vào Tập đoàn Đông Dương.

Cơ quan tố tụng đã tạm giữ trong vụ án này là 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có số tiền gần 26 tỷ đồng của 8 thẻ tiết kiệm đứng tên mẹ của bị can Cao Thị Kim Loan, một phần có nguồn gốc của vợ chồng Hoa Hữu Long, phần nữa là tiền thu của nhân sự tuyển vào của các bị hại.

Tuy nhiên, do không phân định được chính xác riêng lẻ từng khoản tiền nêu trên nên để đảm bảo thu hồi triệt để số tiền cho bị hại, cơ quan an ninh điều tra công an TP Hà Nội đã phong tỏa toàn bộ số tiền và số thẻ tiết kiệm nêu trên.

Đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã lấy lời khai 650 bị hại còn hàng trăm bị hại khác tuy đã có giấy triệu tập nhưng không đến hoặc địa chỉ không rõ ràng.

Trong quá trình điều tra, vợ chồng Hoa Hữu Long, Cao Thị Kim Loan cũng như một số đối tượng khác đều khai báo số tiền thu được của người lao động đã nộp về cho đối tượng T1 (thường gọi là anh Đức) nhưng không biết T1 là ai, ở địa chỉ nào, làm gì.

Hiện, cơ quan an ninh điều tra vẫn đang tiếp tục truy tìm đối tượng T1 là ai, ở đâu.

Mạo danh tướng quân đội lừa ngàn người, thu hàng trăm tỷ đồng.