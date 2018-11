Sẽ kiểm điểm Thiếu tá Công an đòi “tay đôi” với dân

(Kiến Thức) - Người đứng đầu Công an quận 9, TP.HCM cho rằng văn hóa ứng xử của thiếu tá công an đòi "tay đôi" với dân chưa đúng mực, đồng thời đang tiến hành làm rõ và sẽ tổ chức kiểm điểm cá nhân vi phạm cũng như nhắc nhở toàn lực lượng.

Kiến Thức, đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9 cho biết đang tiến hành làm rõ để tổ chức kiểm điểm. Đại tá Thanh khẳng định, bước đầu nhận thấy thiếu tá công an đòi "tay đôi" với dân đã có văn hóa ứng xử chưa đúng mực. Lãnh đạo Công an quận 9 cho biết sẽ kỷ luật thiếu tá công an đòi "tay đôi" với dân. Liên quan đến vụ việc Thiếu tá Công an phường Tân Phú, quận 9 đòi “thích thì cởi đồ, chọn thời gian địa điểm” với người dân , sáng 20/11, trao đổi với PV, đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9 cho biết đang tiến hành làm rõ để tổ chức kiểm điểm. Đại tá Thanh khẳng định, bước đầu nhận thấyđã có văn hóa ứng xử chưa đúng mực.

Trong khi đó trả lời PV, bà Vũ Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Tân Phú, quận 9 cho rằng rằng cần cảm thông với đồng chí Nam (Thiếu tá Công an đòi "tây đôi" với dân trong đoạn clip xôn xao dư luận - PV) trong vụ việc này.

"Thực ra tổ công tác đang gặp phải nhiều vấn đề khi giải quyết sự việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình ông Thành và bà L. ở địa bàn này. Chuyện kéo dài nhiều năm nay rồi và lần nào tới giải quyết phường cũng bị chống đối, đe dọa, thóa mạ xúc phạm", bà Hà chia sẻ.

Mời quý vị độc giả theo dõi c lip Thiếu tá công an đòi cởi cảnh phục "tay đôi" với dân: Lãnh đạo công an quận 9 cho biết sẽ kỷ luật thiếu tá Nam vì hành vi thiếu chừng mực, làm ảnh hưởng đến hình ảnh ngành công an.

Theo bà Hà, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14/11 khi đoàn công tác của UBND phường do bà Hà trực tiếp chỉ đạo, cùng Công an phường Tân Phú xuống địa bàn KP5 để tháo dỡ hàng rào do hộ ông Thành bít lối, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của hộ gia đình bà L.

Tại đây, tổ công tác đã bị nhóm người chửi bới, đe dọa, thậm chí còn có hành vi muốn hành hung.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, đến ngày 19/11 gia đình bà L. vẫn còn bị bít lối đi. “Giữa nhà ông Thành và bà L. có xảy ra tranh chấp đất đai liên quan đến lối đi chung giữa hai nhà từ nhiều năm nay. Nhà ông Thành cậy đông người đã nhiều lần tự lấp lối ra vào của nhà bà L., khiến cho 8 nhân khẩu nhà bà L. không thể đi lại”, bà Hà thông tin.

Vụ việc đã được đưa lên Tòa án Nhân dân quận 9 giải quyết. Sau đó đến ngày 14/11, ông Thành tiếp tục phong tỏa lối vào nhà bà L. bằng những tấm bê tông. Thực hiện quyết định của Tòa án quận về việc đảm bảo khẩn cấp lối đi cho hộ gia đình bà L., UBND phường với sự hỗ trợ của lực lượng công an phường cùng dân phòng tiến hành đến tháo dỡ các tấm bê tông này ra.

Khi đó gia đình ông Thành huy động rất nhiều con cái họ hàng chống đối lực lượng làm việc. Đồng thời con gái ông Thành liên tiếp có những lời thóa mạ vào các chiến sĩ cơ quan chức năng.

Cùng thời điểm đó, một người đàn ông cởi trần đi ngang qua, không hiểu câu chuyện liền lao vào chửi bới thiếu tá Nam và đe dọa hành hung. Lúc đó thiếu tá Nam không giữ được bình tĩnh và nói "thích thì cởi đồ, chọn thời gian địa điểm..." với người dân.

Bà Vũ Thị Thu Hà cho biết thêm, khi đó đã chỉ đạo thiếu tá Nam lui về tuyến sau để giữ bình tĩnh, tránh những hành động mất kiềm chế. Khi về trụ sở, bà Hà cùng với lãnh đạo công an phường cũng đã họp và rút kinh nghiệm, cũng như nhắc nhở, kiểm điểm thiếu tá Nam về tác phong của công an nhân dân .

Bà Hà khẳng định, đây không phải lần đầu tiên phường gặp phải các hành động chống đối của gia đình ông Thành. Ngoài ra, ông Thành cũng không phối hợp với cơ quan chính quyền trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan tới tranh chấp đất.