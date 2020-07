Say rượu, đánh nữ bảo vệ chung cư: Cư dân hay... côn đồ?

Ngày 9/7, Công an phường La Khê (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ vụ nam thanh niên hành hung nữ nhân viên bảo vệ xảy ra tại tòa nhà Anland Complex (phường La Khê, quận Hà Đông).



Vào khoảng 22h ngày 8/7, khi nữ nhân viên của tòa nhà Anland Complex, chị T.N.Q. (23 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đang trực tại phòng camera của tòa nhà thì một người đàn ông gõ cửa và xông vào hành hung. Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy, người đàn ông này đã đấm liên tiếp vào đầu nữ nhân viên bảo vệ.

Theo đại diện Công an phường La Khê, danh tính người đàn ông đánh nữ nhân viên bảo vệ được xác định là anh Hoành Tùng Lâm (26 tuổi, quê Yên Bái). Thời điểm xảy ra vụ việc, Lâm đã sử dụng rượu.

Tại cơ quan công an, anh Lâm khai nhận do căn chung cư của mình thường xuyên bị trẻ con bấm chuông, anh đã nhiều lần phản ảnh xuống phòng bảo vệ nhưng chưa được giải quyết. Sau khi uống rượu xong, cộng với bức xúc trước đó, Lâm xuống phòng bảo vệ lao vào hành hung chị Q.

Hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nữ bảo vệ.

Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi côn đồ trên, đối tượng đánh nữ nhân viên bảo vệ tòa nhà Anland Complex sẽ bị xử thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, người đàn ông đánh nữ nhân viên bảo vệ không những là hành vi đáng xấu hổ mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Cường, trong vụ việc trên, chỉ cần nữ bảo vệ có tỷ lệ thương tích là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với gã đàn ông côn đồ này về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp người bị hại là nữ bảo vệ có đơn trình báo tố giác tội phạm, đề nghị xem xét trách nhiệm pháp lý của người đàn ông đã hành hung cô gái thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, động cơ, làm rõ hành vi và hậu quả để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân để làm cơ sở giải quyết vụ việc. Trong trường hợp nạn nhân có thương tích dù dưới 11% nhưng hành vi này được xác định là có tính chất côn đồ, đối tượng đánh nữ bảo vệ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Luật sư Cường cho rằng, đây là những vụ việc không đáng có. Tuy nhiên, hậu quả pháp lý có thể rất nghiêm trọng, đối tượng hành hung nữ bảo vệ này có thể bị chấp hành án phạt tù.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Do đó, trường hợp sự việc đúng như nội dung đối tượng này khai báo là có trẻ em đùa nghịch hoặc có người quấy rối, ảnh hưởng đến đời sống, có thể trình báo với các cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết. Việc đổ hết trách nhiệm cho bảo vệ tòa nhà và giải quyết vấn đề bằng bạo lực là việc không thể chấp nhận được gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm hại đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác.

“Ngoài việc áp dụng các chế tài để xử lý, xử phạt đối với đối tượng này, cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền, giáo dục và có những giải pháp để giải quyết những tranh chấp, vướng mắc đối với khu chung cư này để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh nơi đây” – luật sư Cường nêu ý kiến.

Hiện vụ cư dân vô cớ đánh nữ bảo vệ chung cư đang được điều tra, làm rõ.